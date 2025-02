Weltrekord-Wechsel? Vinicius Jr spricht Klartext

IMAGO/Richard Callis/SPP

Vinicius Jr. wurde Spieler des Spiels

Real-Superstar Vinicius Junior ist einer der begehrtesten Spieler weltweit. Sein Können unterstrich er auch im Giganten-Treffen in Manchester. In Saudi-Arabien will man ihn mit einem astronomischen Angebot in die Wüste locken. Nun sprach der Brasilianer Klartext.

Seit Monaten kocht die Gerüchteküche. Der saudi-arabische Fußball ist heiß auf Vinicius Junior. Die Ablösesumme, die im Raum steht, ist schwindelerregend.

Wie das Portal "GIVEMESPORT" berichtete, soll der Klub Al-Ahli bereit sein, 350 Millionen Euro in den Ring zu schmeißen und damit den bisherigen Weltrekord für Neymar (222 Mio.) beinahe wie Peanuts aussehen zu lassen.

Nach dem wilden 3:2 gegen Manchester City in den Champions-League-Playoffs kommentierte Vinicius Junior diese wilden Gerüchte. "Ich weiß auch nichts, niemand hat mit mir gesprochen, ich muss mit dem Präsidenten sprechen und hoffe, dass ich noch lange hier bleiben kann", sagte der Offensivspieler bei "Movistar". "Dieser Wettbewerb gibt uns etwas mehr und ich möchte Geschichte schreiben."

Bei seinem Auftritt in Manchester bekam Vinicius Junior viel Häme ab. Beim Einlaufen der Mannschaften ins Etihad Stadium hatten Anhänger des englischen Meisters ein großes Banner mit einem Motiv präsentiert, auf dem Citys derzeit verletzter Taktgeber Rodri, den Ballon d'Or bei der Verleihung küsst. Daneben stand eine Botschaft, mit der sich die Fans über Vinicius lustig machten.

Häme-Banner motiviert Vinicius Jr.

Nach eigenem Bekunden führte das bei dem 24-Jährigen nur zu mehr Extra-Motivation.

"Ich sehe es, ich sehe das Banner, aber wenn die gegnerischen Fans etwas tun, geben sie mir mehr Kraft, ein großartiges Spiel zu spielen, und das habe ich hier getan. Sie kennen unsere Geschichte, alles, was wir in diesem Wettbewerb tun. Wir sind zum fünften Mal hier, es ist immer sehr kalt, aber dieses Mal haben wir gewonnen und wir müssen so weitermachen", sagte er.

"Stop Crying Your Heart Out", hieß es in Anlehnung an den gleichnamigen Song der britischen Band Oasis auf dem Banner. Also: "Hör auf, so herzzerreißend zu weinen." Zudem pfiffen die Fans in Manchester Vinicius zu Beginn der Partie bei jeder Ballberührung aus.

Den Ballon d'Or hatte Ende Oktober Rodri gewonnen, was vonseiten Reals zu einem Eklat führte. Die Königlichen boykottierten die Veranstaltung.