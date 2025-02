Enthüllt: Wanner fordert feste Einsätze beim FC Bayern

IMAGO/Markus Ulmer

Vom FC Bayern nach Heidenheim verliehen: Paul Wanner

Auch wenn Paul Wanner zuletzt nicht mehr an seine Top-Leistungen aus den ersten Wochen der Saison anknüpfen konnte, so hat sich seine Leihe vom FC Bayern zum 1. FC Heidenheim bislang doch für alle Beteiligten voll auszahlt. Umso spannender ist die Zukunftsplanung des 19-Jährigen, der in München vertraglich noch bis 2027 gebunden ist. Eine Rückkehr zu seinem Stammverein soll er an Bedingungen knüpfen.

Paul Wanner ist begehrt: Auf Klubebene sollen Borussia Dortmund, der VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen an dem Offensiv-Juwel Interesse zeigen, parallel dazu werben der Deutsche Fußball-Bund und der österreichische Verband um seine Zusage für die A-Nationalmannschaft.

Verdient hat sich Wanner alljene Avancen durch starke Darbietungen im Trikot des 1. FC Heidenheim, bei dem er als Leihspieler - vor allem zu Saisonbeginn - brillierte.

Die Transferrechte des Shootingstars liegen freilich weiterhin beim FC Bayern, der Wanner seit 2018 ausgebildet hat. Auch ein neuer Anlauf an der Säbener Straße scheint alles andere als ausgeschlossen.

Wanner fordert Einsätze beim FC Bayern

Doch Wanner soll nach "Sport Bild"-Informationen klar abgesteckt haben, was der deutsche Rekordmeister ihm bieten müsste, um einem Comeback zuzustimmen. Bislang stehen acht Einsätze im FCB-Trikot in seiner Vita.

Dem Vernehmen nach würde der Linksfuß fordern, "zum Kreis der ersten 14 bis 15 Spieler" zu gehören, also in nahezu jeder Partie auf dem Platz zu stehen, ob in der Startelf oder als Joker.

Im Starensemble der Bayern tummeln sich allerdings viele Ausnahmekönner auf Wanners Lieblingspositionen, speziell an Jamal Musiala führt im offensiven Mittelfeld kein Weg vorbei.

Deshalb soll eine neuerliche Leihe 2025/2026 durchaus möglich sein, heißt es.

Gute Werte, aber kein Stammplatz

Für Heidenheim sammelte Wanner in 29 Pflichtspielen bisher acht Scorerpunkte (sechs Tore, zwei Vorlagen). Zur Anfangsformation von Trainer Frank Schmidt zählte der Youngster zuletzt indes nicht mehr.

Dennoch stehen dem 19-Jährigen für die kommende Saison alle Türen offen.