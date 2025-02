Medien: Diese Bedingungen knüpft Selke an HSV-Verbleib

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Davie Selke wurde zuletzt immer wichtiger für seinen HSV

Davie Selke wurde zuletzt immer wertvoller für den Hamburger SV, traf in seinen letzten fünf Partien für seinen HSV insgesamt sechsmal. Die Zukunft des Angreifers über den Sommer hinaus ist allerdings weiterhin ungewiss.

Grundsätzlich hat Selke zwar bis 2026 bei den Rothosen unterschrieben. Allerdings soll er übereinstimmenden Medienberichten zufolge Exit-Klauseln in seinem Arbeitspapier besitzen, sollte der Hamburger SV nämlich erneut nicht aufsteigen oder Selke nicht auf 25 Startelf-Einsätze kommen.

Nach Informationen der "Sport Bild" ist der 30-Jährige grundsätzlich gewillt, beim Hamburger SV zu bleiben. Sportlich findet er sich immer besser zurecht beim Tabellenzweiten der 2. Bundesliga, war unter Cheftrainer Merlin Polzin zuletzt gesetzter Stammspieler.

Auch von der sportlichen Perspektive soll der 1,95-m-Hüne angetan sein, zudem fühlt er sich in der Hansestadt mit seiner Familie vollends wohl.

Eine vorzeitige Vertragsverlängerung an der Elbe kann sich Davie Selke dem Fachmagazin zufolge zwar grundsätzlich vorstellen, allerdings knüpft er wohl mehrere Bedingungen an seinen mittelfristigen Verbleib in Hamburg.

So pocht Selke wohl auf einen Dreijahresvertrag beim HSV, will somit bis 2028 bei dem Traditionsverein unterschreiben und mehr Planungssicherheit für seine Zukunft haben.

Selke erzielte 13 Tore in 20 Spielen für den HSV

Außerdem soll der Klub ihm ein höheres Fix-Gehalt zahlen. Aktuell besitzt der Mittelstürmer beim Hamburger SV einen stark leistungsbezogenen Vertrag, der sich unter anderem aus Punkt-Einsatz-Prämien und Auflaufprämien zusammensetzt.

Wie es in dem Medienbericht weiter heißt, hat es bis zuletzt noch keine konkreten Verhandlungen über einen neuen Selke-Vertrag beim HSV gegeben. Immerhin habe man sich aber bereits für erste Sondierungsgesprächen zusammengesetzt.

Mit 13 Toren in 20 Saisonspielen ist Davie Selke mittlerweile der torgefährlichste Angreifer der laufenden Saison beim Aufstiegsaspiranten.