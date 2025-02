Interne Schalke-Vorwürfe an van Wonderen aufgedeckt

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Kees van Wonderen steht beim FC Schalke 04 mal wieder unter Druck

Beim FC Schalke 04 ist die Euphorie, die durch starke Leistungen vor der Winterpause entstand, nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge wieder verflogen. Die Pleiten gegen Magdeburg und Köln waren ein Rückfall in alte Muster, an denen auch Kees van Wonderen seinen Anteil hatte. Insbesondere eine Sache soll den S04-Bossen an dem Verhalten des Niederländers nicht gefallen.

Vor dem Jahreswechsel befreite sich der FC Schalke 04 mit beeindruckenden Auftritten bei Aufstiegsaspiranten aus dem Tabellenkeller. Auch der Start in das neue Jahr verlief für den FC Schalke 04 mit vier Punkten aus zwei Partien gut. Einige Fans der Königsblauen träumten gar davon, dass man in der Tabelle noch einmal oben anklopfen könnte.

Nach der derben Heimniederlage gegen den 1. FC Magdeburg und die knappe Pleite beim 1. FC Köln ist die Euphorie am Berger Feld wieder weg. Auch Cheftrainer Kees van Wonderen sieht sich der Kritik ausgesetzt, die am Rande des Gastspiels in der Domstadt insbesondere von Fans auf den Niederländer einprasselte.

Das ist dem FC Schalke 04 "negativ aufgefallen"

Doch offenbar sorgt das Verhalten des 56-Jährigen auch intern für Diskussionen. Laut "Bild" soll der Ex-Profi den Bossen der Knappen "negativ aufgefallen" sein, weil sich dieser an der Seitenlinie sehr passiv zeigt. "Hinter vorgehaltener Hand" werde ihm vorgeworfen, dass er zu "ruhig und unscheinbar" agiere.

Das Eingreifen von Außen über taktische Änderungen, Anweisungen oder aufmunternde Worte erfolgt beim FC Schalke 04 fast ausschließlich von Co-Trainer Tim Hoogland. Impulse vom Cheftrainer vermisse man in Gelsenkirchen jedoch, heißt es. Der Druck auf van Wonderen wachse, so die Boulevardzeitung.

Am Sonntag (13:30 Uhr, live im sport.de-Ticker) sei ein Schalke-Sieg daher fast schon Pflicht, damit die Lage bei dem Revierklub, den aktuell nur Punkte vom Relegationsrang trennen, nicht noch angespannter wird.