Bericht über neuen Lewandowski-Deal mit dem FC Barcelona

IMAGO/Fernando Vazquez / VWPics

Robert Lewandowski bleibt dem FC Barcelona wohl erhalten

Robert Lewandowski und der FC Barcelona setzen ihre Zusammenarbeit offenbar für mindestens eine weitere Saison fort.

Wie Barcas Hausblatt "Mundo Deportivo" unter Berufung auf mit den Verhandlungen vertraute Quellen berichtet, haben sich der polnische Angreifer und der aktuelle Tabellendritte der spanischen LaLiga auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung geeinigt.

Bemerkenswert: Robert Lewandowskis Kontrakt beim FC Barcelona hätte sich mit seinem nächsten Pflichtspieleinsatz, voraussichtlich am kommenden Montag (21:00 Uhr) im Ligaspiel gegen Rayo Vallecano, ohnehin um eine weitere Saison verlängert, und zwar per Klausel. Diese hätte dem Bericht zufolge gegriffen, sobald der 36-Jährige mindestens die Hälfte der Saisonspiele von Barca bestritten hat.

Die Klub-Führung habe die derzeit herausragenden Leistungen des früheren Bayern-Stars aber besonders würdigen und ihn deswegen unabhängig von der Vertragsklausel weiter binden wollen. Dieses Vorhaben ist offenbar gelungen, auch wenn eine offizielle Bestätigung der Personalie noch aussteht.

Allerdings soll Lewandowskis neuer Kontrakt entgegen anderslautender Spekulationen keine Option auf ein weiteres Jahr enthalten. Unklar ist, ob mit seiner Unterschrift unter das neue Arbeitspapier eine Gehaltsanpassung einhergeht, nach unten oder nach oben.

FC Barcelona: Beeindruckende Zahlen von Robert Lewandowski

Lewandowski hatte dem FC Bayern im Sommer 2022 den Rücken gekehrt und war für 45 Millionen Euro zum FC Barcelona gewechselt.

2024/2025 präsentiert sich der Goalgetter einmal mehr in Top-Form: In 33 Pflichtspielen erzielte er 31 Tore und legte seinen Teamkollegen drei weitere Treffer auf. Insgesamt steht er bei 90 Toren in 128 Einsätzen für Barca, hinzu kommen 20 Vorlagen.

Mit seiner Familie fühlt sich Lewandowski in Barcelona sehr wohl. Er und seine Frau Anna planen, ihren Lebensmittelpunkt mit den Kindern nach dem Karriereende in der katalanischen Metropole zu belassen.