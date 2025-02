FC Bayern trotz Kane-Gerüchten "entspannt"

IMAGO/Ulrich Wagner

Harry Kane steht beim FC Bayern noch bis 2027 unter Vertrag

Dank einer Ausstiegsklausel stehen Harry Kane vom FC Bayern im Sommer 2026 alle Türen in die weite Fußball-Welt offen. Sollte der Engländer einen Abschied aus München anstreben, ist wohl eine Rückkehr in die Premier League am wahrscheinlichsten. Manchester United würde den Torjäger wohl schon jetzt gerne auf die Insel zurück holen.

Bei Manchester United beschäftigt man sich intensiv mit einer Verpflichtung von Harry Kane, der beim FC Bayern eine Ausstiegsklausel besitzen soll. Da die Frist für einen Wechsel während der Sommer-Transferperiode nach dieser Saison bereits verstrichen ist, bietet sich interessierten Klubs 2026 die nächste Möglichkeit. Darauf will man am Old Trafford aber offenbar nicht warten.

Denn laut "Footballinsider" wollen die Red Devils den Engländer bereits in diesem Jahr verpflichten. Besitzer Sir Jim Ratcliffe wolle den Kapitän der Three Lions unbedingt zum englischen Rekordmeister holen und die finanziellen Mittel dafür bereitstellen. Kane sei das "Hauptziel" des kriselnden Traditionsvereins, heißt es weiter.

FC Bayern bei Kane "ganz entspannt"

Das Problem für Manchester United: Der FC Bayern sitzt dank der bereits verstrichenen Kaufoption am längeren Hebel. Eine Ablöse für Kane wäre im kommenden Transferfenster frei verhandelbar. In München sei man sich des Interesses aus der Premier League bewusst. An der Säbener Straße verfolge man dies "ganz entspannt".

Dem Online-Portal zufolge habe der Bundesligist kein Interesse daran, den 31-Jährigen frühzeitig ziehen zu lassen. Mit dem FC Arsenal und Tottenham Hotspur sollen sich auch zwei weitere Klubs mit einer Kane-Verpflichtung beschäftigen. Die Vereine aus Nordlondon wollen ihre Bemühungen allerdings auf das Ziehen der Ausstiegsklausel beschränken.

Laut "Footballinsider" kann Kane den FC Bayern bereits in der Winter-Transferperiode der Saison 2025/26 für rund 65 Millionen Euro verlassen.