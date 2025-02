Neues Detail zur Stiller-Ausstiegsklausel durchgesickert

IMAGO/Julia Rahn

Angelo Stiller hat seinen Vertrag beim VfB Stuttgart zuletzt bis 2028 verlängert

Ende Januar verlängerte Angelo Stiller seinen Vertrag beim VfB Stuttgart vorzeitig bis 2028. In das neue Arbeitspapier des Nationalspielers wurde übereinstimmenden Medienberichten zufolge eine Ausstiegsklausel inkludiert, die offenbar allerdings erst ab 2026 greift.

Mit der Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier stieg Angelo Stiller beim VfB Stuttgart zu einem der Topverdiener auf. Neben einer satten Gehaltserhöhung sicherte sich der deutsche Nationalspieler auch eine Ausstiegsklausel im Ländle, die ihm laut "Bild" einen Abgang für 40 Millionen Euro ermöglicht. Diese greift offenbar aber erst 2026

Laut "Sport Bild" müssen die Schwaben einen Abgang ihres Mittelfeld-Strategen nach der laufenden Saison, wie bislang angenommen, daher nicht fürchten. Frühestens im Anschluss an die Spielzeit 2025/26 können sich interessierte Klubs die Dienste des ehemaligen Bayern-Talents sichern. Insbesondere beim FC Liverpool soll man sich mit einer Verpflichtung des 23-Jährigen befassen.

VfB Stuttgart: Stiller beim FC Liverpool hoch im Kurs

Die Reds suchen bereits nach Verstärkungen für das Zentrum. Neben dem VfB-Star soll laut "CaughtOffside" auch Frenkie de Jong vom FC Barcelona auf der Wunschliste des Klubs von der Anfield Road stehen. Stiller sei für den England-Giganten allerdings das attraktivere Gesamtpaket, heißt es im Bericht des Online-Portals.

Angelo Stiller war im Sommer 2023 von der TSG Hoffenheim zum VfB Stuttgart gewechselt. Unter seinem langjährigen Förderer Sebastian Hoeneß, der ihn bereits bei seinen vorherigen Stationen beim FC Bayern II sowie in Sinsheim trainierte, avancierte der Spielmacher bei den Schwaben prompt zum Leistungsträger.

Bei dem Vizemeister reifte der Sechser zum Nationalspieler. Inzwischen stehen drei A-Länderspiele für Deutschland in seiner Vita. Im Ländle will sich der ehemalige Hoffenheimer für eine Teilnahme an der WM 2026 empfehlen. Danach wäre ein Abgang dank Ausstiegsklausel möglich.