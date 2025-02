"Sanitäter Kovac birgt verschüttetes Selbstvertrauen"

IMAGO/Kirchner-Media/Thomas Haesler

Niko Kovac feierte seinen ersten Sieg als BVB-Coach

Totgesagte leben länger: Am Dienstagabend hat ein überraschend starker BVB einen Riesenschritt in Richtung Champions-League-Achtelfinale gemacht. Nach dem 3:0-Erfolg in Lissabon diskutiert die deutsche Presselandschaft über die zwei Gesichter von Borussia Dortmund. Ein Überblick:

ntv: "Notfallsanitäter Kovac birgt verschüttetes Selbstvertrauen! Der neue Trainer von Borussia Dortmund steht vor einer gigantischen Aufgabe. Jede Niederlage könnte für den wankenden Giganten aus dem Pott fatal sein. Der Kroate kann eigentlich nur verlieren. Weil er seinem Team Mut zuspricht, gewinnt diese überzeugend in Lissabon. Ein Anfang?"

kicker: "Die Überzeugungsarbeiter! Borussia Dortmund hat durch den überraschend deutlichen 3:0-Sieg in Lissabon einen Achtungserfolg gefeiert. [...] Die Mannschaft von Niko Kovac steigerte sich beträchtlich, zeigte plötzlich, was in ihr steckt, und siegte am Ende aufgrund des Spielverlaufs verdient mit 3:0. So verrückt kann dieser Sport sein - und genau deshalb lieben ihn ja so viele."

Bild: "Mit Kopf, Knie und Kovac - Dortmund schon fast weiter! Der BVB und seine zwei Gesichter ... Nach dem verpatzten Auftakt für Niko Kovac feiern die Dortmunder im Play-off-Hinspiel der Champions League den ersten Sieg unter ihrem neuen Coach."

Ruhr Nachrichten: "Kovac löst Dortmunds Krisen-Blockade! Neuer BVB-Trainer landet Punktsieg in Lissabon - nicht mehr, nicht weniger."

Der Spiegel: "Freudensalto in Lissabon! Niko Kovac wendet den Fehlstart ab: Nach einer tollen zweiten Hälfte gegen Sporting winkt das Achtelfinale der Champions League. Serhou Guirassy überragte, Pascal Groß feierte eine Premiere – und die Stimmung hellt sich auf."

WAZ: "BVB mit irrer Steigerung – und einem Bein im Achtelfinale! Borussia Dortmund startet desolat gegen Sporting Lissabon, dreht aber noch auf. Das 3:0 ist eine perfekte Ausgangslage für das Rückspiel."

Süddeutsche Zeitung: "Ein Highlight dieser Dortmunder Saison! Der neue Borussia-Trainer Niko Kovac bemerkt beim überraschend deutlichen 3:0 in Lissabon, dass seine konstruktive Art die Mannschaft belebt - jetzt gilt es, aus einer ewigen Klemme heraus zu kommen."

Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Die erstaunliche Verwandlung von Borussia Dortmund! Auch in Lissabon setzt sich die Krise des BVB zunächst fort. Doch im Laufe der Champions-League-Partie passiert auf einmal Rätselhaftes. Dortmund siegt mit 3:0. Wie war dieses kleine Wunder möglich?"