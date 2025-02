Hamann fällt hartes Guardiola-Urteil

IMAGO/Cody Froggatt

Frust bei Pep Guardiola

Manchester City droht in der Champions League das frühe Aus. TV-Experte Dietmar Hamann zog nach der Niederlage im Playoff-Hinspiel gegen Real Madrid ein hartes Urteil.

1:0 und 2:1 führte Manchester City im Heimspiel gegen Real Madrid am Dienstagabend zwischenzeitlich. Am Ende musste sich der englische Meister in der Champions League aber mit 2:3 geschlagen geben und steht vor dem Rückspiel am kommenden Mittwoch (21 Uhr im Live-Ticker bei sport.de) mit dem Rücken zur Wand.

"Es war nicht unverdient", analysierte Dietmar Hamann das Comeback der Königlichen bei "Sky". "Real war in der ersten Hälfte schon nicht schlecht, da hat City ein wunderschönes Tor gemacht. Aber Real hatte schon zwei, drei Chancen. Und dann in der zweiten Hälfte waren sie einfach besser, hatten die besseren Chancen und haben diese dann auch gut genutzt", führte der Vize-Weltmeister von 2002 aus.

Der Titelverteidiger aus Madrid sei in der Summe "die hungrigere, die reifere und die bessere Mannschaft" gewesen, resümierte Hamann.

Mit Blick auf Manchester City urteilte der TV-Experte: "Ich glaube, mit dem heutigen Spiel - würde ich behaupten - ist dieser Zyklus Pep Guardiola/Manchester City zu Ende." Der spanische Star-Coach hatte erst im vergangenen November bis 2027 verlängert.

Manchester City droht nächster Titel-Rückschlag

Manchester City hinkt in der Premier League als Tabellenfünfter hinterher, im League Cup war bereits im Achtelfinale gegen Tottenham Hotspur (1:2) Schluss. In der Champions League droht die nächste Titel-Chance verspielt zu werden.

Manchester City benötigt in der kommenden Woche im Estadio Santiago Bernabéu ein Comeback, um den Traum vom Henkelpott doch noch aufrecht zu erhalten. Die Skyblues scheiterten in der Champions League in der letzten Saison ebenfalls an Real Madrid - damals nach Elfmeterschießen im Viertelfinale.