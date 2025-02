FC Bayern knallhart? "Kein Signal" an Leroy Sané

IMAGO/Ulrich Wagner

Leroy Sanés Vertrag beim FC Bayern läuft aus

Der FC Bayern fährt in der Frage nach einer möglichen Verlängerung des auslaufenden Vertrags von Leroy Sané offenbar weiter einen knallharten Kurs.

"Sport Bild" zufolge hat der deutsche Rekordmeister nach wie vor "kein Signal" an den 29 Jahre alten Nationalspieler gesendet, dass die Zusammenarbeit über den Sommer hinaus weitergehen soll.

Stand jetzt werden sich die Wege also nach der laufenden Saison trennen, Leroy Sané wird den FC Bayern verlassen und sich ablösefrei einem anderen Klub anschließen.

Zahlreiche Optionen soll der Flügelstürmer haben. Zuletzt war zu hören, es gebe konkrete Gespräche mit Tottenham Hotspur aus der englischen Premier League, auch der FC Arsenal wurde als Interessent genannt. Zudem wird Sané beim FC Barcelona gehandelt, wo sein früherer Bayern- und Bundestrainer Hansi Flick inzwischen als Chefcoach fungiert.

Sané selbst hatte gegenüber "Sport Bild" zuletzt mit Aussagen zu potenziellen Interessenten aufhorchen lassen. "Natürlich haben sich Vereine schon nach meiner Situation erkundigt", gab er zu. Zurzeit werde er sich aber nicht damit befassen, sondern seinen Fokus voll auf den FC Bayern legen - in sportlicher Hinsicht.

FC Bayern: Leroy Sané soll zu Gehaltseinbußen bereit sein

Der frühere Schalker soll seine berufliche Zukunft dem Vernehmen nach am liebsten weiter in München sehen. In übereinstimmenden Berichten in den letzten Wochen hieß es, für eine Verlängerung beim FC Bayern sei Sané sogar zu deutlichen Gehaltseinbußen bereit.

Auf Vereinsseite soll man allerdings nicht nur sein derzeit exorbitant hohes Gehalt von angeblich bis zu 20 Millionen Euro jährlich, sondern auch seine wankelmütigen sportlichen Leistungen kritisch sehen.

Zuletzt befand sich Sané formtechnisch zwar im Aufwind, insgesamt enttäuschte er in seinen bislang gut viereinhalb Jahren an der Isar aber mehr als dass er überzeugte.