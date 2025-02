Hintergründe zum Rebbe-Paukenschlag beim Club enthüllt

IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Olaf Rebbe (r.) flog beim 1. FC Nürnberg raus

Am Dienstagnachmittag sorgte der 1. FC Nürnberg mit der Entlassung von Sportdirektor Olaf Rebbe für einen echten Personal-Paukenschlag. Nun sind Hintergründe ans Licht gekommen, warum sich der Club trotz erfolgreicher Arbeit von dem 46-Jährigen trennte.

"Nach dem Ende der jüngsten Transferphase ist es zu unterschiedlichen Auffassungen über die zukünftige Ausrichtung des 1. FC Nürnberg gekommen", begründete Sportvorstand Joti Chatzialexiou in einem kurzen Statement die überraschende Trennung von Sportdirektor Olaf Rebbe beim 1. FC Nürnberg am Dienstagnachmittag.

Rebbe war seit April 2021 Sportdirektor der Franken, inhaltlich war der 46-Jährige für sämtliche Transfers verantwortlich. Im Wintertransferfenster hatte er mit den Verkäufen von Stefanos Tzimas, Jens Castrop und Finn Jeltsch für Millionen-Einnahmen gesorgt. Umso überraschender kam die Trennung.

1. FC Nürnberg: Rebbe von Trennung überrascht

Ausschlaggebend sei laut "Bild" gewesen, dass sich Rebbe zuletzt ein Wortgefecht zu viel geleistet hat. Der Boulevardzeitung zufolge legte sich der ehemalige Wolfsburg-Boss beim Auswärtsspiel in der Mixed Zone mit einem Reporter an, lieferte sich eine lautstarke Auseinandersetzung. Dies habe den Bossen am Valznerweiher gar nicht gepasst.

Zudem habe sich Rebbe intern zuletzt auch mit Sportvorstand Chatzialexiou angelegt und beim Vorstand der Franken über mangelnde Wertschätzung seiner Arbeit beschwert. All das habe dazu geführt, dass sich der Zweitligist für die sofortige Trennung entschied, heißt es im Bericht der "Bild". Rebbe habe der Rauswurf "völlig unvorbereitet" getroffen.

Allzu schwer werde ihn die Entlassung aber wohl nicht erschüttern. Im Sommer hätte Rebbe den 1. FC Nürnberg sowieso verlassen, heißt es. Ihm sollen Anfragen von höherklassigen Vereine vorliegen, so die "Bild". Der Vertrag des ehemaligen Sportdirektors beim Club läuft am 30. Juni aus.