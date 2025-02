Babbel warnt Bayern vor Kane-"Problem"

IMAGO/Hasan Bratic/DeFodi Images

Harry Kane könnte den FC Bayern via Klausel verlassen

Harry Kane hat sich offenbar im Zuge seines Wechsel zum FC Bayern im Sommer 2023 eine Ausstiegsklausel in seinen Vertrag einarbeiten lassen, wie vor einigen Tagen enthüllt wurde. Nun hat der frühere Münchner Bundesliga-Profi Markus Babbel den deutschen Rekordmeister vor einem Problem gewarnt.

Vor rund einer Woche berichteten mehrere Medien übereinstimmend, dass Harry Kane eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag beim FC Bayern hat. Offenbar muss diese jeweils im Winter aktiviert werden. Heißt: Im kommenden Sommer haben die Münchner keinen überraschenden Abgang zu erwarten und das Heft des Handelns - und die mögliche Ablöseforderung - selbst in der Hand.

Da Kanes Vertrag aber noch bis Sommer 2027 datiert ist, dürfte die besagte Klausel noch mehrfach zum Thema werden, wie auch Markus Babbel bei "wetten.de" betonte.

"Ich hoffe sehr, dass Harry Kane bei Bayern München bleibt, aber mit dieser Ausstiegsklausel von 80 Millionen Euro in seinem Vertrag weiß man nie, also ist es ein Problem", warnte er die Verantwortlichen des deutschen Rekordchampions.

Andererseits hätten die Bayern-Bosse wohl keine andere Chance gehabt, Kane ohne die Ausstiegsmöglichkeit unter Vertrag zu nehmen. Dann "hätten sie ihn gar nicht erst verpflichten können, daher ist es verständlich", ordnete Babbel ein. "Wenn das Teil des Deals ist, dann OK, gib es ihm."

Babbel: Manchester United sollte Kane holen

Kane habe zudem gezeigt, dass er dem FC Bayern einen großen Mehrwert bietet. "Er hat in der letzten Saison geliefert; Er bringt auch in dieser Saison gute Leistungen. Wenn er irgendwann zurück nach England will, weil sich seine Familie in München nicht zu 100 Prozent wohlfühlt, dann wird er einen Verein finden, der bereit ist, das Geld für ihn auszugeben und ihn zurück nach England zu holen", blickte der ehemalige Münchner Verteidiger nach vorn.

Allen voran Manchester United sieht Babbel dabei als möglichen Abnehmer für Kane. "Wenn ich Manchester United wäre, würde ich alles tun, um Harry Kane wegen dieser Ausstiegsklausel zu verpflichten", warnte Babbel den FCB.

Als Tabellen-13. in der Premier League hinkt der englische Rekordmeister den eigenen Ambitionen weit hinterher. Das sei "nicht akzeptabel", sagte Babbel.

An ManUniteds Stelle würde er daher sofort die Angel nach Kane auswerfen, erklärte der Europameister von 1996: "Weil er ein Qualitätsspieler ist und Tore schießen wird, und wenn du einen Stürmer vorne hast, der Tore schießt, dann sind deine Chancen, Spiele zu gewinnen, viel größer."

Die Red Devils sollten "alles in ihrer Macht Stehende tun, um ihn zu verpflichten", gab Babbel den Engländern einen Rat.