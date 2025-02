BVB-Sieg in Lissabon: Turnaround oder nächstes Strohfeuer?

IMAGO/Jose Manuel Alvarez Rey

Der BVB bejubelte am Dienstag in Lissabon einen glatten 3:0-Auswärtssieg

Eins steht nach dem überraschend glatten 3:0-Auswärtssieg des BVB in Lissabon gegen Sporting mit Gewissheit fest: Von einer echten Trendwende wird bei Borussia Dortmund noch niemand sprechen.

Zu häufig folgten auf starke Auftritte in der Champions League rätselhafte Leistungseinbrüche, die schon den Kovac-Vorgängern Edin Terzic und Nuri Sahin Kopfzerbrechen bereitet hatten.

Das Auf und Ab zwischen feinem Fußball auf Europas größter Bühne und grässlichem Bundesliga-Kick ist nicht erst seit dieser Saison besonders auffallend bei den Schwarz-Gelben. Häufig liegen zwischen besonders krassen Ausschlägen nur wenige Tage.

So geschehen bei der 1:5-Klatsche gegen den VfB Stuttgart vier Tage nach dem souveränen 3:0 beim FC Brügge in der Königsklasse im vergangenen Herbst. Bei den Bundesliga-Blamagen gegen Union Berlin (1:2) und Mainz 05 (1:3) nach vorangegangenen Champions-League-Siegen gegen den FC Celtic (7:1) und Sturm Graz (1:0) wurde das im Oktober und November sogar noch getoppt.

Folgt beim VfL Bochum wieder der Rückfall?

Auch in dieser Woche lauert nach der vermeintlichen Initialzündung gegen Sporting der bitterböse Rückschritt nur wenige Tage später, geht es am Samstagnachmittag doch zum B1-Derby ins Bochumer Ruhrstadion gegen das Bundesliga-Schlusslicht.

Die Fallhöhe für den BVB ist wieder einmal groß, nachdem er sich bei Sporting vorerst aus dem Negativ-Strudel befreit hat. Was den Dortmundern erneut Hoffnung macht: Ist die Mannschaft auf den Punkt da, ruft sie auch unter Cheftrainer Niko Kovac Leistungen ab, die sie in die europäische Elite führen. In Lissabon demonstrierte der BVB eindrucksvoll, zu was diese hochveranlagte Truppe in Schwarz-Gelb in der Lage ist.

In der ersten Halbzeit agierten die Borussen allerdings noch extrem gehemmt, wirkten vor allem defensiv alles andere als sattelfest und hatten mehr als einmal Glück, dass Sporting teils hochkarätige Chancen fahrlässig liegenließ. Schon nach 15 Minuten rettete zudem das Aluminium den BVB vor einem frühen Rückstand.

Nach der Pause drehten die Dortmunder dann aber mächtig auf. Hohes Tempo in den Umschaltmomenten, großer läuferischer Einsatz in allen Mannschaftsteilen und eine extreme Zielstrebigkeit vor dem gegnerischen Tor lassen die Fans des letztjährigen Champions-League-Finalisten erneut träumen.

Nun liegt es zum wiederholten Male am Tabellenelften der Bundesliga selbst, im kleinen Revierderby am Samstag der klaren Favoritenrolle mit fußballerischer Qualität, der notwendigen Arbeitsauffassung und nicht zuletzt der richtigen Mentalität gerecht zu werden. Vor allem letzteres bleibt in Bezug auf den BVB und seine divenhaften Leistungsschwankungen ein Wort, welches in Dortmund ohnehin schon auf dem Index steht.