Macht sich der FC Bayern ein Musiala-Geschenk?

IMAGO/Hasan Bratic/DeFodi Images

Jamal Musiala spielt seit 2019 für den FC Bayern

Die Vertragsverlängerung von Jamal Musiala beim FC Bayern soll nur noch Formsache sein. Wird die Ausdehnung der Zusammenarbeit vom Tabellenführer der Fußball-Bundesliga an einem ganz speziellen Datum verkündet?

Wie "Sport1" berichtet, träume der FC Bayern von der Bekanntgabe der Vertragsverlängerung mit Jamal Musiala im Rahmen des 125-jährigen Vereinsjubiläums am 27. Februar. Beschenkt sich der deutsche Rekordmeister dann quasi selbst?

Der Termin könne "ohne größere Probleme gehalten werden", ordnet der TV-Sender in diesem Zusammenhang ein. Zwischen dem FC Bayern und der Spielerseite sollen nämlich inzwischen nur noch Details zu klären sein.

Nächster Personalcoup für den FC Bayern?

"Bild" zufolge erhält Musiala, der aktuell nur noch bis 2026 gebunden ist, an der Säbener Straße wohl einen Kontrakt bis 2030. Dieser soll eine Ausstiegsklausel beinhalten.

Der FC Bayern hatte erst kürzlich die Verträge von Stammkeeper Manuel Neuer (bis 2026) und Linksverteidiger Alphonso Davies (bis 2030) verlängert. Mit der Unterschrift von Musiala unter einen neuen Kontrakt könnten die Verantwortlichen um Sportvorstand Max Eberl einen weiteren Personalcoup eintüten.

Eberl hatte am Dienstag angedeutet, dass es in dieser Woche wohl keine neuen Vertrags-Nachrichten aus München geben wird. "Ich glaube nicht, weil sonst die Frage nicht mehr gestellt werden wird. Das wäre dann langweilig [lacht]. Ich habe mich schon so dran gewöhnt, dass diese Frage kommt … Aber die Woche dafür ist vielleicht zu knapp", wurde der 51-Jährige von "Bild" zitiert.

Die Gespräche zwischen Musiala und dem FC Bayern scheinen sich dennoch auf der Zielgeraden zu befinden. Der 21-Jährige war im Sommer 2019 aus der Nachwuchsakademie des FC Chelsea zum deutschen Rekordmeister gewechselt. Musiala gehört inzwischen zu den unverzichtbaren Stammspielern in der Offensivabteilung.