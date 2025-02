Liverpool-Drama in der Nachspielzeit - Slot sieht Rot

IMAGO/David Rawcliffe

Kein Sieger im Liverpool-Derby

Drama kurz vor Schluss: Nach der Blamage im FA-Cup hat der FC Liverpool auch in der Premier League einen Nackenschlag hinnehmen müssen.

Beim FC Everton kamen die Reds in einem umkämpften Merseyside-Derby nach einem Last-Minute-Gegentor nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus. Trotzdem führt das Team von Trainer Arne Slot die Tabelle mit sieben Punkten Vorsprung vor dem FC Arsenal an. Am Montag hatte Liverpool noch sensationell gegen den Zweitligisten Plymouth Argyle im Pokal verloren.

Im letzten Derby im Goodison Park - Everton zieht bald in ein neues Stadion um - ließ zunächst Beto die Heimfans jubeln (11.). Nur fünf Minuten später köpfte Liverpools Alexis Mac Allister jedoch zum Ausgleich ein. In der zweiten Hälfte drehte dann Starstürmer Mohamed Salah (73.) das Spiel. James Tarkowski hatte mit einem Volleyschuss (90.+8) allerdings das letzte Wort - auch nach minutenlanger VAR-Überprüfung.

Nach dem Abpfiff kochten die Emotionen nochmal in Form einer Rudelbildung hoch. Evertons Abdoulaye Doucouré sah die Gelb-Rote Karte (90.+12), Reds-Coach Slot sogar glatt rot.

Ursprünglich hätte das brisante Spiel schon am 15. Spieltag Anfang Dezember stattfinden sollen. Wegen heftiger Schneefälle wurde es allerdings verschoben.