Mats Hummels meldet sich nach BVB-Sieg zu Wort

IMAGO/HMB Media/Claus

Kickte bis zum vergangenen Sommer beim BVB: Mats Hummels

Mit dem souveränen 3:0-Sieg im Hinspiel der Champions-League-Playoffs bei Sporting setzte Borussia Dortmund endlich mal wieder ein sportliches Ausrufezeichen. Auch der langjährige BVB-Profi Mats Hummels meldete sich anschließend zu Wort.

Besonders angetan hatte es dem Weltmeister von 2014 die Leistung seines früheren Abwehrkollegen Nico Schlotterbeck, der mit einer starken Abwehr- und Vorbereitungsaktion großen Anteil am dritten BVB-Treffer durch Karim Adeyemi (82.) hatte.

"Die Situation vor dem 0:3 gestern so ruhig zu klären wie Schlotti es macht, plus den Pass so zu spielen, dass direkt ein Konter entsteht, ist der Unterschied von guten zu herausragenden Spielern", schrieb Mats Hummels beim Kurznachrichtendienst X.

Von sport.de erhielt Schlotterbeck für seine insgesamt starke Darbietung in Lissabon die Note 2,0, weil er gerade im wackligen ersten Durchgang zu einer Art Lebensversicherung des BVB avancierte.

Der Innenverteidiger selbst sagte nach der Partie in der Mixed Zone: "Wir sind träge ins Spiel gekommen, hatten keinen Zugriff auf die Sporting-Offensive. Die zweite Halbzeit war dann echt gut. Wir haben ein paar Dinge angepasst, die haben gut funktioniert. Die Tore waren gut herausgespielt, sie geben Selbstvertrauen."

Mats Hummels sah BVB-Krise kommen

Hummels hatte sich zuletzt im Interview mit RTL/ntv und sport.de durchaus kritisch über den BVB geäußert. "Also manche Dinge sieht man ja auch schon kommen. Manche Themen entwickeln sich nicht in ein paar Wochen, sondern sind schon länger ein Thema", sagte der 36-Jährige mit Blick auf die auch abseits derzeit unruhige Phase bei seinem Ex-Verein.

Die BVB-Krise sei das Ergebnis von "Problemen, die vielleicht schon ein bisschen länger existieren. Über die ich auch intern viel gesprochen habe mit den Personen damals", verriet Hummels.

In der Bundesliga rangiert der BVB derzeit nur auf Tabellenplatz elf. Sieben Punkte beträgt der Rückstand auf die Champions-League-Ränge bereits. "Es tut weh, vor allem mit meiner Liebe für den Verein, das gerade zu sehen", sagte Hummels.