Verletzungs-Schock: Havertz droht Saison-Aus!

Kai Havertz droht eine längere Zwangspause

Schock-Nachricht für Kai Havertz, den FC Arsenal und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft: Der Offensivmann hat sich im Trainingslager der Gunners in Dubai so schwer am Oberschenkel verletzt, dass er den Rest der Saison voraussichtlich verpassen wird.

Noch hat der FC Arsenal keine genaue Diagnose verkündet, ein neuer Bericht des für gewöhnlich bestens informierten Portals "The Athletic" macht jedoch wenig Hoffnung, Kai Havertz in den kommenden Monaten noch einmal auf dem Rasen zu sehen.

Dem Vernehmen nach hat sich der deutsche Nationalspieler bei einer Übungseinheit in Dubai einen Riss des Oberschenkelmuskels zugezogen. Damit bestätigten sich die Befürchtungen der "Daily Mail", die zuvor von einer "besorgniserregenden Blessur" gesprochen hatte.

Für Arsenal wäre ein Havertz-Ausfall ein weiterer schwerer Schlag, schließlich müssen die Nordlondoner in vorderster Front auch schon auf Superstar Bukayo Saka, Gabriel Jesus und Gabriel Martinelli verzichten.

Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann dürfte alles andere als erfreut sein, den in den vergangenen Monaten starken Havertz im DFB-Team ersetzen zu müssen. Im Gunners-Trikot sammelte der 25-Jährige in 34 Pflichtspielen 15 Tore und fünf Vorlagen.

Der Angreifer wird damit wohl auch für die Viertelfinalspiele in der Nations League am 20. und 23. März in Mailand und Dortmund gegen Italien ausfallen.

Schwierige Wochen für Kai Havertz

Obwohl er sportlich lieferte, erlebte Havertz schon vor seiner folgenschweren Verletzung keinen einfachen Start ins Jahr 2025.

Wegen Anfeindungen gegen seine Ehefrau in Folge von Havertz' vergebenem Elfmeter im FA Cup gegen Manchester United mussten Ermittlungen aufgenommen werden.

Wie die Polizei der Grafschaft Hertfordshire kurz darauf bekannt gab, wurde ein 17-Jähriger wegen des Verdachts auf "böswillige Kommunikation" festgenommen.

Im Anschluss an das Pokal-Aus gegen ManUnited hatte Havertz' Frau Sophia zahlreiche Hassnachrichten erhalten, in denen gedroht wurde, ihr ungeborenes Kind zu töten. Außerdem wurde ihr eine Fehlgeburt gewünscht.