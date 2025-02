"Erbärmlich": Schwere Vorwürfe gegen Bayern-Bubis

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Durch den Sieg gegen Real Betis ist die U19 des FC Bayern ins Achtelfinale der Youth League eingezogen. Nach dem Spiel erhob der spanische Trainer schwere Vorwürfe gegen die Münchner.

Die U19 des FC Bayern steht im Achtelfinale der Youth League. In einer hitzigen Partie setzte sich der Nachwuchs des deutschen Rekordmeisters mit 1:0 gegen Real Betis durch.

Zu Beginn der zweiten Hälfte erzielte Felipe Chávez den entscheidenden Treffer (47. Minute).

Nach dem Sieg kam es auf dem Platz zu Rudelbildungen. Betis-Trainer Dani Fragoso erhob anschließend sogar schwere Vorwürfe gegen die Talente des FC Bayern.

"Einige Spieler der Bayern waren uns gegenüber respektlos, sie haben uns beleidigt und ausgelacht", wird der Spanier von der "Sport Bild" zitiert.

Fragoso polterte weiter: "Das war erbärmlich. Wenn du gewinnst, musst du auch wissen, wie du damit umgehst. Einige von ihnen verdienen das Wappen nicht, das sie auf der Brust tragen. Das, was ich sage, ist heftig - aber es ist das, was ich denke. Die Spieler gehören einer großen Institution wie dem FC Bayern an und müssen auch ein entsprechendes Bild abgeben."

Lob vom Trainer des FC Bayern

Der FC Bayern hat bislang noch nicht auf die Vorfälle reagiert. Im Spielbericht auf der Homepage lobt Peter Gaydarov seine Mannschaft.

"Gegen einen so starken Gegner wie Betis Sevilla mussten wir alles geben – und genau das haben wir getan. Leon Klanac hat sehr stark gehalten, unsere Defensive hat sich in jeden Ball geworfen, in der Offensive waren wir in den entscheidenden Moment eiskalt. Ich bin sehr stolz auf die Jungs. Dieser Sieg schweißt uns noch enger zusammen und gibt uns Selbstvertrauen für die nächste Runde", so der Coach.

Auf wen der FC Bayern im Achtelfinale trifft, ist noch unklar. Die Auslosung findet am Freitag statt. Ausgespielt werden die Duelle am 4. und 5. März.