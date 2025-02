Enthüllt! Kovac-Kniff beflügelte den BVB

IMAGO/Kirchner-Media/Thomas Haesler

Niko Kovac feierte den ersten Sieg als BVB-Trainer

Beim 3:0-Erfolg gegen Sporting CP im Playoff-Hinspiel der Champions League verschaffte sich Borussia Dortmund am Dienstagabend eine herausragende Ausgangsposition, um im Rückspiel den Achtelfinaleinzug perfekt zu machen. Die Leistung des BVB, der in Halbzeit eins und zwei völlig unterschiedliche Gesichter zeigte, warf allerdings auch Fragen auf. Nun kam ans Licht, wie Coach Niko Kovac seinen Schützlingen in der Kabine angeblich erfolgreich Leben eingehaucht hat.

Pomadig, ängstlich und wenig überzeugend in Halbzeit eins, bissig, spielfreudig und effektiv in Halbzeit zwei: Unter Neu-Trainer Niko Kovac vollzog der BVB beim 3:0 in Lissabon eine verblüffende Wandlung. Die "Bild" will nun erfahren haben, wie Kovac dazu beigetragen hat.

Kovac soll den BVB-Stars in der Kabine drei Videos von Szenen aus den ersten 45 Minuten präsentiert haben, in denen die Dinge offensichtlich wurden, die ihm nicht gefallen haben, berichtet die Zeitung. Die Missstände habe der 53-Jährige dann "klip und klar" in seiner Halbzeitansprache thematisiert und "mehr Tempo in den Kombinationen, weniger Kontakte am Ball, höhere Aggressivität" gefordert.

BVB-Bosse loben: "Als wäre da eine Handbremse gelöst worden"

Ein Wunsch, dem das wie ausgewechselt wirkende Personal auf dem Grün im zweiten Durchgang eindrucksvoll nachkam.

Das würdigte auch Kovac nach der Partie: "Es ist erst Halbzeit in diesem Duell. Aber ich muss sagen, dass die Mannschaft im zweiten Durchgang ein fantastisches Spiel gemacht und zurecht gewonnen hat", so der Kroate bei "Prime", der allerdings ergänzte, er wolle "auch nicht alles in den Himmel heben".

Besonders positiv dürfte für den Trainer allerdings sein, dass seine Vorgesetzten seinen Einfluss durchaus erkannten. "Die erste Halbzeit war ein bisschen zäh, da haben uns Mut und Zuversicht gefehlt. Ich war nicht in der Kabine, aber Niko muss da die richtigen Worte gefunden haben. Als wäre da eine Handbremse gelöst worden: extrem mutig, laufstark – und die Spielfreude war plötzlich da", lobte Sportchef Lars Ricken die zweite Halbzeit.