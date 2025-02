Angreifer von Union Berlin auf dem BVB-Radar?

IMAGO/Oliver Zimmermann

Beschäftigt sich der BVB mit Benedict Hollerbach (2.v.r.) von Union Berlin?

Im Sommer 2023 gelang Union Berlin mit der Verpflichtung von Benedict Hollerbach ein kleiner Transfer-Coup. Zuvor kickte der Angreifer bei Wehen Wiesbaden, die er mit zahlreichen Treffern in die 2. Bundesliga ballerte. Auch im deutschen Oberhaus ist der 23-Jährige inzwischen voll angekommen. Daher soll sich der BVB mit dem ehemaligen Juniorennationalspieler beschäftigen.

In dieser Saison ist Benedict Hollerbach einer der ganz wenigen Lichtblicke bei Union Berlin. Mit sechs Treffern und drei Vorlagen in 21 Ligapartien ist der 23-Jährige inzwischen die offensive Lebensversicherung des Klubs aus der Hauptstadt. Auch Borussia Dortmund ist laut "fichajes.net" diese Entwicklung nicht verborgen geblieben.

Das spanische Online-Portal will erfahren haben, dass sich die Westfalen mit einer Verpflichtung des ehemaligen deutschen U18-Nationalspielers befassen, der 2023 für zwei Millionen Euro von Wehen Wiesbaden an die Alte Försterei gewechselt war. Demnach sehe der BVB in Hollerbach eine "interessante Alternative" für das Sturmzentrum.

Bedient sich der BVB bei Union Berlin?

Der Angreifer sei deshalb für die Schwarz-Gelben eine spannende Personalie, weil er nicht nur als Mittelstürmer, sondern auch als hängende Spitze und über die Außen auflaufen kann. Das Profil von Hollerbach ähnelt damit sehr dem von Maximilian Beier, der im Sommer 2024 für fast 30 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim in den Ruhrpott wechselte.

Ausgebildet wurde Benedict Hollerbach zunächst beim TSV 1860 München und Stadtrivale FC Bayern. Über den Nachwuchs des VfB Stuttgart landete der Offensivspieler 2020 bei Wehen Wiesbaden, wo er mit 39 Torbeteiligungen in 104 Pflichtspielen auf sich aufmerksam machte.

Nach dem Zweitliga-Aufstieg der Hessen zog es den Youngster weiter zu Union Berlin. Für den Traditionsklub aus Ost-Berlin absolvierte Hollerbach 52 Pflichtspiele. Ihm gelangen elf Treffer und vier Vorlagen.