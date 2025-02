RB Leipzig setzt Dauerkarteninhaber unter Druck

IMAGO/CSM

Das Stadion von RB Leipzig ist nur selten wirklich komplett ausverkauft

Weil RB Leipzig in den vergangenen Jahren immer wieder Probleme mit der Auslastung ihres Stadions hatte, führte der Verein vor der laufenden Saison eine Mindestnutzung für alle Dauerkarteninhaber ein. Nun setzt der Klub Tausende Fans unter Druck.

Rund 3000 Fans von RB Leipzig sollen laut "Bild"-Informationen E-Mails bekommen haben, in denen ihnen mit dem Entzug ihrer Dauerkarte gedroht wird: "Leider warst du jedoch erst zu fünf oder sogar weniger Bundesliga-Spielen in der Red Bull Arena. Es wird daher langsam knapp, die Mindestnutzung von zehn Bundesliga-Spielen zu erreichen und deine Dauerkarte für die neue Saison zu verlängern."

Obwohl die offizielle Auslastung bei Spielen der Sachsen auch in dieser Saison wieder hoch ist (96,4 Prozent; Platz sechs in der Bundesliga), bleiben immer wieder viele Plätze frei. Das liegt vor allem an der hohen "No-Show-Rate" in Leipzig. Vor allem bei "unattraktiven Spielen" zog sich teils gähnende Leere durch die Red Bull Arena, weil Dauerkartenbesitzer ihre Karten nicht über die Ticketbörse verkauft bekamen.

Fans nutzten Dauerkarte nur für RB-Partie gegen den FC Bayern

Weitere Grusel-Zahlen: In der vergangenen Spielzeit hatte im Schnitt jeder vierte Leipzig-Fan (pro Spiel rund 7600) seine Karte für ein Heimspiel verfallen lassen. Zudem sollen ca. 300 Fans ihre Dauerkarte ausschließlich für das Heimspiel gegen den FC Bayern benutzt haben.

Nun geht der Verein gegen die Nicht-Nutzer vor. Besonders überrascht dürften die Fans jedoch nicht sein. Der Klub führte die Regeln vor der Saison nach langen Gesprächen im Rahmen eines Fan-Dialogs ein. Dabei hatte sich ein Großteil der Fans für die vorgenommenen Maßnahmen ausgesprochen.

Bis zum letzten Spieltag warten auf die Zuschauer im RB-Stadion noch mindestens drei Kracher-Spiele, wenn sowohl Borussia Dortmund (15. März) als auch der FC Bayern (32. Spieltag) und der VfB Stuttgart (34. Spieltag) zu Gast sind.