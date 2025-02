Kimmich angeblich in Gesprächen mit zwei England-Giganten

IMAGO/Silas Schueller/DeFodi Images

Bleibt Joshua Kimmich beim FC Bayern?

Der Vertrag von Joshua Kimmich läuft im kommenden Sommer aus. Viel Zeit bleibt dem FC Bayern also nicht mehr, um zu einer Vertragsverlängerung zu kommen. Gleich zwei englische Top-Klubs geben nun offenbar Gas.

Der FC Bayern könnte seinen Führungsspieler Joshua Kimmich im Sommer an einen Giganten aus der Premier League verlieren. Nach Angaben von "TBR Football" hat der DFB-Kapitän nämlich inzwischen Gespräche mit Verantwortlichen von Manchester City und dem FC Liverpool aufgenommen.

Kimmich, der bei Vertragsverlängerungen nicht mit einem Berater zusammenarbeitet, lote derzeit seine Optionen aus, wie es nach der laufenden Spielzeit für ihn persönlich weitergehen soll. Der 30-Jährige war in den vergangenen Wochen und Monaten mit zahlreichen europäischen Spitzenklubs in Verbindung gebracht worden, darunter auch der FC Barcelona mit dem Ex-Bayern- und Ex-Bundestrainer Hansi Flick.

Doch laut "TBR Football" halte eben auch sein einstiger Fußballlehrer Pep Guardiola weiter große Stücke auf den Allrounder, der in München als zentraler Mittelfeldspieler und in der DFB-Auswahl als Rechtsverteidiger zu den absoluten Stammspielern zählt. Guardiola coachte Kimmich bereits zu seiner Zeit beim FC Bayern, allerdings nur in der letzten der insgesamt drei Saisons des Spaniers beim Rekordmeister.

FC Bayern: Eine Top-Adresse schließt Kimmich-Transfer aus

Unterdessen kämpft der FC Bayern um einen Verbleib des 97-fachen Nationalspielers. Auf der SPOBIS in Hamburg jüngst mit der Frage nach dem Stand im Vertragspoker konfrontiert, deutete Sportvorstand Max Eberl an, dass man guter Dinge sei.

"Es sieht gut aus", so Eberl. Für ein "sehr gut" reiche es aktuell aber nicht, weil "noch nichts unterschrieben ist". Eine Deadline wolle er dem Kapitän der deutschen Nationalmannschaft zudem nicht geben.

Dennoch: Mit jeder Woche, die ohne Vertragsunterschrift in München vergeht, dürften die Spekulationen um Joshua Kimmichs Zukunft nur zunehmen. Immerhin, so berichtet es "TBR Football", zählt eine Top-Adresse im Weltfußball nicht zu den Wechsel-Optionen. Dem Bericht zufolge schließe man bei Real Madrid eine Verpflichtung aus.