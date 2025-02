Ex-DFB-Star überrascht mit Prognose zu Bayer vs. FC Bayern

IMAGO/Hasan Bratic/DeFodi Images

Der FC Bayern gastiert am Samstag bei Bayer Leverkusen

Am Samstagabend empfängt Bayer Leverkusen den FC Bayern zum absoluten Topspiel der Fußball-Bundesliga. Ex-Nationalspieler Bernd Schneider überrascht nun mit einer Prognose.

"Für mich spricht eine Menge dafür, dass es nach dieser Partie noch einmal richtig spannend wird im Rennen um die Meisterschaft", schrieb Bernd Schneider in seiner Kolumne für den "kicker".

Der Vizeweltmeister von 2002 setzt im Topspiel auf Bayer Leverkusen. "Das hat nichts damit zu tun, dass ich viele Jahre selbst für die Werkself gespielt habe. Ich bin davon überzeugt, dass sie in diesem wichtigen Spiel in der Lage sind, ans Limit zu gehen", betonte er.

Eine Vorentscheidung im Meisterschaftsrennen sieht Schneider nur, wenn sich der FC Bayern in Leverkusen durchsetzt. "Aber daran glaube ich nicht, mein Tipp lautet 4:1 für Bayer", überraschte der 51-Jährigen mit einer Prognose eines klaren Bayer-Siegs.

"Warum? Weil Bayer der gestiegenen Erwartungshaltung trotzt und eine starke Saison spielt. Sie tanzen noch auf drei Hochzeiten – und dies sehr ansehnlich", betonte der ehemalige Werkself-Kicker weiter.

Von Bayer-Star Florian Wirtz schwärmte Schneider in den höchsten Tönen: "Er ist für mich ein Alleskönner mit einem überragenden Einfluss auf die Mannschaft. Wirtz ist über das gesamte Spiel hinweg nicht auszuschalten, weil er unberechenbar agiert."

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern: "Tolles Duell" zwischen Wirtz und Musiala

Vor allem von Wirtz auf Leverkusener Seite und Jamal Musiala beim FC Bayern erwartet Schneider am Samstag (18:30 Uhr im sport.de-Liveticker) einen hohen Unterhaltungsfaktor.

"Wirtz und Musiala werden sich am Samstag ein tolles Duell liefern", so der ehemalige Mittelfeldspieler, der ergänzte: "Viel wichtiger aber ist, dass der deutsche Fußball mit diesem Duo zwei Jungs auf dem Feld hat, die in den kommenden Jahren ein ganz elementarer Faktor für unsere Nationalmannschaft sein werden. Ich bin sicher, dass wir noch viel Freude an ihnen haben werden."