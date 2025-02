Ex-HSV-Boss reagiert auf Schalke-Gerüchte

IMAGO/Noah Wedel

Heuert Jonas Boldt beim FC Schalke 04 an?

Der FC Schalke 04 ist weiterhin auf der Suche nach einem neuen Sportvorstand. Am Mittwoch wurde Ex-HSV-Boss Jonas Boldt mit den Knappen in Verbindung gebracht. Zu den Gerüchten um ein Engagement in Gelsenkirchen hat sich der 43-Jährige nun geäußert.

Auf der Führungsebene des FC Schalke 04 kommt es im Sommer zu gewichtigen Veränderungen. Youri Mulder wird seinen Posten als Direktor Profifußball wieder räumen, den er ohnehin nur interimsmäßig bekleidet. Stattdessen will der Zweitligist einen neuen Sportvorstand installieren. Die Suche nach einer geeigneten Personalie läuft auf Hochtouren.

Laut "Sport Bild" soll Jonas Boldt einer der Top-Kandidaten auf den neu geschaffenen Posten am Berger Feld sein. Das hatte die Sportzeitschrift in ihrer Mittwochsausgabe vermeldet. Der 43-Jährige war fünf Jahre lang in gleicher Funktion beim Ligakonkurrenten Hamburger SV tätig, ehe er im Sommer 2024 nach dem erneut verpassten Bundesliga-Aufstieg entlassen wurde.

FC Schalke 04: Kandidat Jonas Boldt "sehr gesprächsbereit"

Seitdem ist der gebürtige Nürnberger ohne Job im Profifußball. Geht es nach dem ehemaligen Scout von Bayer Leverkusen, dann soll sich das bald ändern. "Ich bewege mich seit Ende letzten Jahres wieder deutlich mehr im Fußball. Ich merke, wie ich auch Energie und Lust habe, etwas zu tun und auch sehr offen bin", sagte er in der "Sky"-Sendung "HvK und Tusche - Dein Zweitligatalk".

Dort wurde er auf die Gerüchte um einen Wechsel zum FC Schalke 04 angesprochen. Die Aufgabe klinge "sehr parallel zum HSV", betonte Boldt: "Diese Informationen habe ich aber selbst noch nicht. Ich schließe erst mal gar nichts aus und bin sehr gesprächsbereit." Abgeneigt scheint der Fußball-Funktionär also nicht zu sein.

Eine unmittelbare Verkündung in der womöglich wichtigsten Personalfrage der mittelfristigen Zukunft auf Schalke steht aber wohl noch nicht bevor. "Wir treffen keine schnelle Entscheidung, bloß um eine Position zu besetzen – wir wollen die richtige Entscheidung treffen. Der Sportvorstand soll Schalke im Bereich Fußball langfristig prägen. Entsprechend verpflichten wir nur jemanden, wenn wir überzeugt sind, dass er Schalke nicht nur kurzfristig, sondern nachhaltig voranbringt", wurde Aufsichtsratsboss Axel Hefer dazu in der "Sport Bild" zitiert.