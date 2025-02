IMAGO/Stuart Wallace/Shutterstock

Der FC Bayern setzt sich in der Champions League gegen den Celtic FC durch

Der FC Bayern ist dem Achtelfinale in der Champions League durch den 2:1-Auswärtssieg beim Celtic FC im Playoff-Hinspiel näher gekommen. Der schottische Traditionsklub hofft nach dem Anschlusstreffer in der Schlussphase aber noch. Die Pressestimmen zur Partie in Glasgow.

Deutschland

ntv.de: "Eiskalter FC Bayern wackelt kurz, aber tüchtig im 'Paradies'. Der FC Bayern besteht im 'Paradies': Nach einer Schrecksekunde spielen die Münchner das Playoff-Hinspiel der Champions League bei Celtic Glasgow lange Zeit souverän runter und liegen klar vorne. Doch in der Schlussphase wird es nochmal turbulent."

kicker: "Olises Traumtor leitet Münchner Arbeitssieg ein. Dank eines verdienten 2:1-Erfolgs bei Celtic Glasgow verschaffte sich der FC Bayern in den Play-offs der Champions League eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in München."

Süddeutsche Zeitung: "Nur ein kleines bisschen Hölle im Paradies. Fast 80 Minuten dominant und am Ende ein paar Turbulenzen: Der FC Bayern gewinnt 2:1 bei Celtic Glasgow – und verschafft sich eine hervorragende Ausgangsposition fürs Rückspiel."

Der Spiegel: "Ein Traumtor und einige Schreckmomente – Bayern auf Achtelfinalkurs. Pflichtaufgabe im Playoff-Hinspiel erfüllt: Fast 45 Minuten lang hielt Celtics Defensivverbund gegen Bayern. Dann zauberte Michael Olise, und Harry Kane wurde vergessen. Eng wurde es für die Münchner am Ende trotzdem."

Bild.de: "Bayern trickst und wackelt! Die Bayern lassen die Lautstärke-Hölle verstummen! Die Münchner gewinnen das Play-off-Hinspiel der Champions League bei Celtic Glasgow mit 2:1, stoßen das Tor zum Achtelfinale (4./5.3. und 11./12.3.) weit auf."

Schottland

The Herald: "Mutiges Celtic scheitert an der Klasse von Kane und Co."

The Scotsman: "Die Champions-League-Reise von Celtic in dieser Saison war lobenswert, aber sie stießen mit Bayern München auf eine echte Hürde. Doch nachdem Manager Brendan Rodgers erklärt hat, er wolle, dass dieses Playoff bis zum Rückspiel nächste Woche noch 'lebendig' sei, reist sein Team voller Tatendrang nach Bayern."

The National: "Celtic 1, Bayern München 2: Das Tor von Daizen Maeda gibt Parkhead-Club Champions-League-Hoffnung."

BBC: "Celtic nimmt Deutschunterricht, um 'absolutes Durcheinander' zu vermeiden. Nach dem Zwei-Tore-Rückstand gegen Bayern München dürfte Celtic eine weitere deutliche Champions-League-Niederlage befürchtet haben, doch Brendan Rodgers' Team stellte sich als geschlagen, aber 'nicht gebrochen' heraus."