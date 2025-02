Gladbach im Neuhaus-Dilemma

IMAGO/Stefan Brauer / Brauer-Fotoagent

Florian Neuhaus trägt mindestens bis Saisonende das Gladbach-Trikot

Interessenten gab es für Florian Neuhaus im Winter durchaus ein paar, ein Wechsel des Mittelfeldspielers, der bei Borussia Mönchengladbach aufs Abstellgleis geraten war, kam aber nicht zustande. Stattdessen stand Neuhaus kürzlich unverhofft sogar erstmals in dieser Saison in der Gladbacher Startelf. Trainer Gerardo Seoane und dem Klub vom Niederrhein droht damit ein Dilemma.

Im Januar soll der VfL Bochum mit dem früheren Gladbacher Trainer Dieter Hecking an Florian Neuhaus gebaggert haben, doch der Mittelfeldspieler lehnte ab, im Februar war es dann ganz heiß um einen Last-Minute-Abschied von der Fohlenelf in Richtung Türkei.

Traditionsklub Besiktas aus Istanbul hatte angefragt und war sich mit Borussia Mönchengladbach sogar schon einig, aber auch hier zog Neuhaus die Reißleine und entschied sich zum Verbleib.

Ein Umstand, der Gladbach ins Dilemma stürzt, wie der "kicker" nun beschreibt. Denn: Neuhaus stand am Wochenende beim Remis gegen Eintracht Frankfurt (1:1) erstmals in dieser Saison sogar in der Startelf. Ein Gefühl, das der einstige Nationalspieler in 2023/24 noch gar nicht erleben durfte. Der kurzfristige Ausfall von Philipp Sander hatte Neuhaus' Chance möglich gemacht.

Gladbach-Coach Gerardo Seoane steht nun vor der Entscheidung, welches Signal er Neuhaus senden will. Muss der Mittelfeldmann beim Gastspiel bei Union Berlin (Samstag, 15:30 Uhr im sport.de-Live-Ticker) wieder auf die Bank, dürfte er sich wie ein Notopfer vorkommen, spekuliert der "kicker". Damit geht auch einher, dass sein Marktwert in Richtung Sommer weiter fallen dürfte. Kein gutes Vorzeichen, wenn dort ein nächster Verkaufsversuch starten soll.

Gladbach-Coach muss sich wegen Neuhaus entscheiden

Bekommt Neuhaus erneut das Vertrauen und darf auch in Berlin spielen, wäre das nicht nur für sein Selbstbewusstsein gut, sondern auch für seine weitere sportliche Entwicklung. In diesem Fall würde der Marktwert steigen. Gleichzeitig würde Seoane aber Sommer-Neuzugang Sander vor den Kopf stoßen.

Die nächsten Wochen dürften zeigen, wohin der Weg für Neuhaus geht, dessen Vertrag noch bis Juni 2027 läuft, womit er im kommenden Sommer noch eine größere Summe einbringen könnte.

Dass er in 2024/25 bislang nicht durchstartete, sondern maximal von der Bank kam, liegt laut dem Fachmagazin an zwei Mängeln, die ihm die Gladbacher attestieren: Fehlende körperliche Präsenz und zu geringe Aggressivität. Bei seinem Startelfeinsatz gegen Frankfurt war davon wenig zu spüren. Stattdessen spielte sich Neuhaus gar mit einer Torvorlage in den Mittelpunkt. Seoane wird also genau abwägen müssen.