Kimmich? "Eine ganz schlimme Situation" für den FC Bayern

IMAGO/Daniel Weir

Joshua Kimmich lässt den FC Bayern zappeln

Die Hängepartie um Joshua Kimmichs Zukunft entwickelt sich nach Ansicht eines Insiders immer mehr zum Problem für den FC Bayern.

"Das ist aus Sicht des FC Bayern eine ganz schlimme Situation, dass man da hineingeschlittert ist, dass ein Spieler mit auslaufendem Vertrag sich so lange Zeit lassen kann", sagte "Sport1"-Reporter Stefan Kumberger, der den deutschen Rekordmeister seit vielen Jahren eng begleitet.

Zuletzt hieß es, Joshua Kimmich wolle sich mit seiner Entscheidung womöglich noch bis April und damit bis kurz vor Saisonende Zeit lassen.

Der Vertrag des 30 Jahre alten Nationalspielers in München läuft im Sommer aus. Bereits jetzt darf er damit offiziell mit anderen Vereinen verhandeln und theoretisch auch dort schon ab der kommenden Spielzeit unterschreiben.

Kimmich wisse grundsätzlich, was er am FC Bayern habe, "aber es kommt jetzt natürlich auch auf die sportlichen Themen an. Wie stark schätzt er den aktuellen Kader ein? Was kommt da vielleicht noch nach?", gab Kumberger einen Einblick in die aktuelle Situation.

In diesem Zusammenhang könnte der vom FC Bayern ausgerufene Sparkurs eine aus Münchner Sicht negative Rolle spielen, "deswegen sehe ich bei Kimmich noch alles offen", so der Insider.

FC Bayern: Uli Hoeneß hätte sich Kimmich-"Deadline" gewünscht

Kritisch sieht das Vorgehen der aktuellen Verantwortlichen in der Causa Kimmich demnach Ehrenpräsident Uli Hoeneß. "Es ist rund um den FC Bayern zu vernehmen, dass er gerne eine Deadline hätte", sagte Kumberger.

Hoeneß hätte sich von Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund gewünscht, "dass sie Kimmich einen Tag X nennen, bis zu dem er sich entschieden haben muss", erläuterte Kumberger. "Eberl hat mehrfach betont, dass er das nicht will. Er ist kein Freund von Deadlines."

Keinen direkten Zusammenhang sieht der Reporter zwischen dem Kimmich-Poker und dem Interesse des FC Bayern an Florian Wirtz von Bayer Leverkusen. Bei Kimmich gehe es eher "ums große Ganze", so Kumberger.