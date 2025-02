Noch-Präsident packt zu Bosse-Beben bei 1860 München aus

IMAGO/Ulrich Wagner

Robert Reisinger hat sich zu den Veränderungen bei 1860 München geäußert

Während 1860 München weiter darum kämpft, die Klasse zu halten, gibt es auch abseits des Fußballs einige Aufregung beim Traditionsklub aus Bayern. Denn jüngst sägte der Verwaltungsrat das Präsidium der Sechzger ab. Wie dieser Vorgang ablief, hat nun Noch-Präsident Robert Reisinger verraten.

Anfang der Woche teilte der TSV 1860 München in einer Mitteilung an die Presse mit, dass der Klub einen neuen Präsidenten bekommen wird.

Der Verwaltungsrat habe den bisherigen Amtsinhaber Robert Reisinger nicht als Kandidaten für die turnusmäßig anstehende Präsidiumswahl im Sommer vorgeschlagen, hieß es. Auch die bisherigen Vizepräsidenten Karl-Christian Bay und Norbert Steppe stehen nicht mehr zur Wahl.

Unfreiwillig, wie Noch-Präsident Reisinger nun in "Bild" auspackte. Vom Boulevard-Blatt gefragt, auf welche Art er vom Beschluss des 1860-Verwaltungsrat erfahren habe, sagte Reisinger: "Beim Kaffeetrinken durch die Pressemitteilung." Weder er noch seine beiden Vize seien angefragt worden, dürfen damit nicht mehr gewählt werden, so Reisinger weiter.

"Dem Verwaltungsrat obliegt gemäß unserer Vereinssatzung das Vorschlagsrecht für die Wahl zum Präsidium. Mehr gibt es dazu von meiner Seite nicht zu sagen", schloss der Präsident, der acht Jahre lang wirkte und es vorerst weiter tun wird.

Reisinger will bei 1860 München bis zum Sommer weitermachen

"Karl-Christian Bay, Norbert Steppe und ich wurden von den Vereinsmitgliedern bis zur kommenden Versammlung 2025 gewählt und werden dieses Mandat ordnungsgemäß bis zum letzten Tag ausüben", betonte er.

Nachfolger für Reisinger wird wohl Gernot Mang werden, sofern er bei der Wahl im Sommer bestätigt wird. Von "Bild" gefragt, was der Neue besser machen könnte, wiegelte Reisinger ab: "Ich erteile keine unerbetenen Ratschläge."

Die Aufgabe, einen so großen Verein mit seinen verschiedenen Interessengruppen zu führen, sei "schwer genug". Da seien "schlaue Bemerkungen in der Öffentlichkeit von irgendwelchen Vorgängern das Letzte, was ein Präsident des TSV 1860 dann noch braucht".