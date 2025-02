Nächster England-Gigant will BVB-Star Adeyemi

IMAGO/Maciej Rogowski

Karim Adeyemi vom BVB ist in der Premier League heiß begehrt

Im Sommer könnte Karim Adeyemi den BVB nach drei Jahren verlassen. Der deutsche Nationalspieler wechselte unlängst seine Berateragentur und will im Sommer wohl seinen nächsten Karriereschritt gehen. Besonders groß soll das Interesse in der englischen Premier League sein. Ein weiterer Gigant von der Insel mischt nun in dem Poker mit.

Zuletzt wurden mit dem FC Liverpool und FC Chelsea bereits zwei Klubs aus der englischen Premier League als potentielle Abnehmer für Karim Adeyemi gehandelt. Laut "fichajes.net" und "CaughtOffside" hat sich mit dem FC Arsenal nun ein weiterer Top-Klub von der Insel in den Transfer-Poker um den BVB-Star eingeschaltet.

Demnach passe der Flügelflitzer, der bei Borussia Dortmund eigentlich noch bis 2027 unter Vertrag steht, in das gesuchte Profil der Gunners. Die Wunschlösung der Nordlondoner sei der deutsche Nationalspieler allerdings nicht, da man am liebsten Nico Williams verpflichten würde, so "CaughtOffside".

BVB: Adeyemi bei Arsenal nur der Plan B?

Da der spanische Europameister allerdings auch bei zahlreichen anderen Klubs wie dem FC Barcelona auf der Liste steht, beschäftigt man sich beim FC Arsenal bereits mit Alternativen. Sollte die Verpflichtung von Williams scheitern, werde Adeyemi sicherlich einer der Top-Alternativen sein, heißt es in dem Bericht weiter.

Den Westfalen würde ein Verkauf des sechsfachen U21-Nationalspielers wohl ordentlich Geld in die Kasse spülen. Laut "Sport Bild" erhofft man sich bei den Schwarz-Gelben eine Ablösesumme von mindestens 60 Millionen Euro. Schon im Januar war über einen Adeyemi-Abschied spekuliert worden. Der Linksaußen sagte der SSC Neapel aber ab.

Nach der Saison wird ein Transfer dann aber wohl erneut zum Thema. Zuletzt hatte der BVB-Star mit einem Wechsel seiner Berateragentur für Aufsehen gesorgt. "ROOF" könnte Adeyemi im Sommer in der Premier League unterbringen.