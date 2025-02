Bayern-Star erhält Sonderlob

IMAGO/Stuart Wallace/Shutterstock

Dayot Upamecano (r.) zeigte in Glasgow eine Top-Leistung

Dayot Upamecano zeigte sich im Playoff-Hinspiel seines FC Bayern beim FC Celtic von seiner besten Seite, wurde beim 2:1-Erfolg der Münchner in der Champions League sogar als Player Of The Match ausgezeichnet. Auch von Sportvorstand Max Eberl gab's nach Schlusspfiff ein Sonderlob für den Innenverteidiger.

In der Viererkette des FC Bayern hatte Dayot Upamecano neben Eric Dier im Zentrum agiert und mit gutem Stellungsspiel und konsequentem Zweikampfverhalten überzeugt.

"Ich habe ihn schon die ganze Saison sehr stabil und stark gesehen. Er hat heute viele Situationen gelöst, spielt hinten Mann gegen Mann. Das ist in so einem Hexenkessel auch nicht ganz so einfach", freute sich Bayerns Sportvorstand Max Eberl nach der Partie über die Top-Leistung des 26-Jährigen.

Upamecano brachte es in den 90 Minuten im Glasgower Celtic Park auf 109 Ballaktionen, 95 Prozent seiner gespielten Pässe kamen an.

Eberl sieht in Upamecano "herausragenden Innenverteidiger"

Der französische Nationalspieler ist beim FC Bayern unter Cheftrainer Vincent Kompany ohnehin gesetzt und hat in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend bereits 28 Pflichtspiele bestritten - allesamt von Beginn an.

Nach dem wichtigen Auswärtssieg der Münchner in den Champions-League-Playoffs wurde Upamecano dann auch zum besten Spieler der Partie gekürt.

Bayern-Boss Eberl verteilte am späten Mittwochabend folgerichtig ein Sonderlob an den Abwehrchef der Münchner: "Upa ist für mich ein herausragender Innenverteidiger und das hat er heute gezeigt. Wenn ein Abwehrspieler Player Of The Match wird, hat das eine besondere Bedeutung, weil es in der Regel nicht passiert."

Am kommenden Samstagabend wird Dayot Upamecano mit seinen Teamkollegen dann wieder auf dem höchsten Niveau gefordert sein, wenn es ins Bundesliga-Spitzenspiel zu Bayer Leverkusen (Anstoß 18:30 Uhr) gehen wird.