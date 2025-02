Ballack gibt Insider-Wissen zum Musiala-Poker preis

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Michael Ballack hat den Musiala-Poker beim FC Bayern eingeschätzt

Der ehemalige Nationalspieler und heutige TV-Experte Michael Ballack scheint noch immer nah dran zu sein an seinem Ex-Klub FC Bayern. Am Mittwochabend ließ der einstige Mittelfeldstratege mit Insider-Wissen aufhorchen.

Michael Ballack ist nach eigener Aussage bestens informiert, wenn es um den Vertragspoker zwischen dem FC Bayern und Nationalspieler Jamal Musiala geht. Und: Mit seinem Insider-Wissen hält er keineswegs hinter dem Berg, sondern ließ die "DAZN"-Zuschauer am Mittwochabend im Vorfeld der Champions-League-Partie der Münchner bei Celtic (2:1) daran teilhaben.

Er wisse, dass zwischen den Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters und dem Musiala-Lager noch immer Details zu klären seien, sagte der 48-Jährige. Daher verzögere sich die offizielle Bekanntgabe der Verlängerung.

"Man wollte ja diese Woche schon was verkünden, das passiert glaube ich nicht", begann Ballack im Gespräch mit Reporter Freddy Harder und Sportdirektor Christoph Freund vom FC Bayern: "Nach meinen Informationen ist das noch nicht ganz durch. Ich glaube, es geht noch um ein paar Image Rights (Bildrechte, Anm. d. Red.), über die noch ein wenig hin- und hergestritten wird."

FC Bayern: Michael Ballack "hat sehr viele Informationen"

Dann ließ Ballack mit einem weiteren Satz aufhorchen: "Da sind die Fronten nicht verhärtet, aber beide Seiten sind schon relativ klar in ihren Vorstellungen." Dennoch gab sich der einstige Weltklassespieler zuversichtlich, dass eine Einigung erzielt werden kann: "Ich glaube auch, das sollte klappen."

Interessant: Freund musste bei Ballacks Ausführungen schmunzeln. Angesprochen auf die Aussagen, gab er weder eine Bestätigung noch ein Dementi ab: "Michael hat sehr viel Ahnung und sehr viele Informationen. Wie er gesagt hat: Es muss für beide Seiten passen, wir sind in sehr guten Gesprächen."

Das Fachmagazin "kicker" berichtete derweil in seiner Donnerstagsausgabe, dass man in der kommenden Woche mit einer Vollzugsmeldung rechnen könne. "Sport1" zufolge soll die Verkündung am 27. Februar offiziell gemacht werden. Dann feiert der FC Bayern sein 125. Vereinsjubiläum.