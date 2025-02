Exklusiv: Rolfes spricht über Wirtz-Zukunft

IMAGO/Maximilian Koch

Florian Wirtz ist seit 2020 für Bayer Leverkusen am Ball

Florian Wirtz ist das Gesicht in der Mannschaft von Bayer Leverkusen. Der amtierende Double-Sieger hofft, dass der deutsche Nationalspieler noch lange im Rheinland aufläuft. Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes lassen die vielen Spekulationen kalt, wie er im exklusiven Interview mit RTL/ntv und sport.de verrät.

Florian Wirtz steht bei Bayer Leverkusen aktuell noch bis 2027 unter Vertrag. Gerüchte, wonach der 21-Jährige bereits vorzeitig bis 2028 verlängert hätte, würden nicht stimmen, stellte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes im exklusiven Interview mit RTL/ntv und sport.de klar.

Gleichwohl hätte es Bayer Leverkusen "natürlich gerne, dass er länger bei uns bleibt, keine Frage. Das ist unsere Zielsetzung. Aber es gibt jetzt keinen Stand, irgendwas zu verkünden", fügte der 43-Jährige diesbezüglich hinzu.

Rolfes betonte in diesem Zusammenhang das enge Verhältnis zwischen dem Klub und der Spielerseite. "Deswegen sind wir auch entspannt. Er hat noch einen längeren Vertrag, wir sind seit Jahren eng mit ihm im Austausch über alle Sachen und ich glaube, dass Bayer 04 auch für ihn - wie auch für Xabi (Trainer Alonso, Anm. d. Red.) - ein guter Standort ist, weiter an seiner Karriere zu arbeiten", argumentierte Leverkusens Kaderplaner.

Bayer Leverkusen bezüglich Wirtz-Zukunft "entspannt"

Transfer-Spekulationen um Wirtz kursieren inzwischen aber fast täglich. Mit Uli Hoeneß träumte zuletzt sogar der Ehrenpräsident des FC Bayern öffentlich von einem Wechsel des Offensivstars nach München. Rolfes lässt das allerdings kalt.

"Dass Florian ein Spieler ist, der nicht nur im nationalen Interesse steht, sondern auch international gefragt ist und Begeisterung hervorruft, das ist ja jetzt nichts, was irgendwie in den letzten zwei Monaten oder drei Monaten passiert ist. Das ist ja schon länger der Fall und deswegen sind wir da entspannt. Diese Sachen haben keine Relevanz für mich. Die Relevanz ist das Gespräch mit Florian selbst, mit seiner Familie und nicht, dass andere ihn gut finden. Ich habe bislang in Europa oder auch in Südamerika noch keinen gefunden, der ihn nicht gut fand", so der Ex-Nationalspieler.

Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes

Sein Wunsch sei es, "dass Florian weiter für Bayer 04 spielt und die Menschen begeistert, unsere Fans begeistert, viele neutrale Zuschauer begeistert. Und auch ein Spieler ist, der die Kinder begeistert, dass sie Fußballprofi werden wollen. Dass sie auf dem Bolzplatz seine Tricks nachahmen", verriet Rolfes.

Es sei "wirklich ein Geschenk, was Florian dem deutschen Fußball, aber auch Bayer 04 gibt: Dass er eine unglaubliche Vorbildfunktion hat, mit seiner Mentalität und mit seiner Art, Fußball zu spielen", schwärmte Leverkusens Sport-Geschäftsführer von Wirtz.

"Wir werden auch dann irgendwann Lösungen finden"

Der Ausnahmekönner dürfte eines Tages nicht eins zu eins ersetzbar sein, wie auch Rolfes weiß.

"Da werden wir uns wieder etwas Kreatives einfallen lassen müssen. Damals war es ja auch so: Mit Kai Havertz ist eine zentrale Figur, einer der besten deutschen Spieler, von uns nach Chelsea gegangen und der kleine Florian ist im gleichen Jahr zu uns gekommen und hat seine wunderbare Geschichte geschrieben und schreibt diese noch weiter", erinnerte sich der Funktionär an das Jahr 2020 zurück und ergänzte: "Von daher werden wir auch dann irgendwann Lösungen finden."

Doch bis es soweit ist, hofft Bayer Leverkusen noch auf viele erfolgreiche Momente mit Wirtz in den eigenen Reihen.