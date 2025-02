Kult-Kicker singt Loblied auf neuen HSV-Coach

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Merlin Polzin ist Cheftrainer beim HSV

Merlin Polzin hat den Hamburger SV in der 2. Fußball-Bundesliga in die Erfolgsspur zurückgebracht. In den acht Partien mit dem 34-Jährigen an der Seitenlinie ist der HSV ungeschlagen geblieben, hat sich in der Tabelle aus dem Mittelfeld bis auf Rang zwei verbessert. Entsprechend viel Lob erfährt Polzin derzeit innerhalb und außerhalb des Klubs.

Der langjährige Zweitliga-Spieler Torsten Mattuschka lobte den Cheftrainer der Hanseaten vor allem für seinen Mut, auch knifflige Personalentscheidungen zu treffen.

"Merlin scheint den Hamburg-Profis gutzutun. Gerade, dass er den Zuspätkommer Dompé aus der Startelf gestrichen oder Kapitän Schonlau nach seiner Rückkehr nicht direkt aufgestellt hat, wird ihm im Team viel Respekt eingebracht haben. Er hat unbequeme Entscheidungen gefällt. Das hat mir gut gefallen", meinte der TV-Experte gegenüber "Bild" über Polzin.

Respekt zollte der ehemalige Mittelfeldspieler dem Trainer-Durchstarter auch für seine Entschlossenheit, sich direkt auf dem Schleudersitz beim Hamburger SV als Übungsleiter beweisen zu wollen: "Ich ziehe meinen Hut vor Merlin. Als erste Chef-Trainerstation direkt beim HSV das Sagen zu haben, das ist nicht einfach. Dafür brauchst du Eier."

HSV tritt am Sonntag in Regensburg an

Der Hamburger SV rangiert nach 21 Spieltagen aktuell auf einem direkten Aufstiegsplatz, tritt am Sonntagnachmittag (ab 13:30 Uhr) beim Tabellenletzten Jahn Regensburg an. Punktgleich auf dem Relegationsrang lauert im Moment der 1. FC Kaiserslautern.

Mattuschka geht davon aus, dass die Rothosen in diesem Jahr den lang ersehnten Aufstieg zurück in die Bundesliga endlich realisieren können: "Natürlich ist es noch viel zu früh, um diese Frage abschließend zu beantworten. Die heiße Phase beginnt ab dem 29., 30. Spieltag. Dann geht die Post an der Tabellenspitze ab. Ich denke aber, dass der HSV dabei sein wird."