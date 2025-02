Lang ersehntes Debüt: Das sagt Ito zur Bayern-Premiere

IMAGO/Stuart Wallace/Shutterstock

Hiroki Ito durfte in Glasgow in der Schlussviertelstunde erstmals für den FC Bayern ran

Hiroki Ito war der große Pechvogel der bisherigen Saison beim FC Bayern. Für über 23 Millionen Euro Ablöse vom VfB Stuttgart gekommen, zog sich der Defensivspieler in der Saisonvorbereitung einen komplizierten Mittelfußbruch zu und bestritt bis zuletzt noch kein Pflichtspiel für die Münchner. Am Mittwoch gab es nun endlich das lang ersehnte Bayern-Debüt.

Beim Champions-League-Auswärtsspiel in Glasgow wurde Hiroki Ito in der 78. Minute für Raphael Guerreiro eingewechselt und half mit, den wichtigen Sieg im Playoff-Hinspiel gegen den Celtic FC über die Zeit zu bringen.

Unmittelbar nach seiner Einwechslung fing sich der FC Bayern zwar den Anschlusstreffer zum 1:2, für den 25-Jährigen war es dennoch ein denkwürdiger Abend.

"Ein weiterer Kindheitstraum erfüllt", schrieb der Japaner in der Nacht zu Donnerstag bei Instagram und bedankte sich bei seinen Anhängern, die ihn während der knapp sechsmonatigen Rekonvaleszenz begleitet hatten.

Für Ito bedeutete die Einwechslung gegen den FC Celtic seinen allerersten Einsatz in einem Pflichtspiel für den deutschen Rekordmeister, wo er im Sommer einen Vierjahresvertrag unterschrieben hatte.

Sonderlob von Bayern-Boss Dreesen

Ein Sonderlob für Itos Einstand im Bayern-Trikot gab es in der Nacht auch von Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen, der sich in seiner Bankettrede direkt an den Abwehrspieler wandte: "Eine besondere Erwähnung gilt Hiroki Ito, der seit 198 Tagen bei uns ist, aber bis heute noch kein Pflichtspiel bestritten hat. Ein ganz besonderer Applaus für Hiroki. Es ist toll, dass du zurück bist und heute wieder gespielt hast", so der Vorstandsvorsitzende in seiner Ansprache.

Für den weiteren Verlauf der Rückrunde will sich der Neuzugang für die Innenverteidiger- und Linksverteidiger-Position anbieten und soll den Konkurrenzkampf beim FC Bayern weiter befeuern.