Werder-Star in der Sackgasse? Das rät ihm Niemeyer

Justin Njinmah (l.) sucht bei Werder Bremen derzeit seine Topform

Justin Njinmah kommt in der laufenden Bundesliga-Saison bei Werder Bremen noch nicht wirklich zur Geltung. Lizenzspielerleiter Peter Niemeyer führte nun aus, woran der Stürmer seiner Meinung nach arbeiten muss.

Es läuft nicht rund in 2024/2025 für Werder-Stürmer Justin Njinmah. Der 24-Jährige sucht seit längerem seine Form, hatte darüber hinaus schon mehrfach in der laufenden Spielzeit mit Verletzungsproblemen zu kämpfen.

Im neuen Kalenderjahr hat er noch kein einziges Tor für Bremen erzielt, traf zuletzt am 12. Spieltag im November für seine Farben beim 2:2-Remis gegen den VfB Stuttgart.

Auch Profi-Boss Peter Niemeyer hat die Ladehemmung beim Offensivmann registriert und sich nun zur Formkrise bei Njinmah geäußert.

"Ihn ärgert es am meisten, dass er nicht in den Rhythmus findet. Darum geht es für ihn: regelmäßig trainieren und spielen", wurde Werders Lizenzspielerleiter in der "Bild" zitiert.

Njinmah besitzt noch einen Werder-Vertrag bis 2027

Niemeyer zeigte sich immerhin zuversichtlich, dass Njinmah in naher Zukunft wieder sehr wertvoll für die Hanseaten wird: "Justin ist für uns einer, der den Unterschied machen kann und einen absoluten Mehrwert für uns hat. Aber dafür braucht er Rhythmus und Fitness."

Justin Njinmah spielt seit Sommer 2023 wieder für Werder Bremen, nachdem er zuvor an Borussia Dortmund verliehen worden war. Er steht seit dem bei 39 Bundesliga-Einsätzen für das Team von Cheftrainer Ole Werner, erzielte dabei acht Tore. Im vergangenen Jahr wurde er zeitweise sogar als kommender Nationalspieler gehandelt

In der laufenden Saison bringt es der gebürtige Hamburger erst auf acht Startelf-Einsätze. Zuletzt durfte er gegen Mainz 05 (1:0) und den FC Bayern (3:0) von Beginn an ran, blieb allerdings in beiden Partien weitestgehend blass.

Njinmah steht beim Tabellenzehnten der Bundesliga noch bis Sommer 2027 unter Vertrag.