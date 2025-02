Bayer Leverkusen verkündet Mega-Deal

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Mega-Deal für Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen hat vor dem Kracher gegen den FC Bayern einen lukrativen Millionen-Deal an Land gezogen.

Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, ist der langfristige Ausrüstervertrag mit dem US-amerikanischen Sportartikelhersteller New Balance ab der kommenden Saison in trockenen Tüchern.

"Diese Beziehung ist die erste ihrer Art für New Balance im deutschen Profifußball. Wir freuen uns darauf, strategischer Partner bei diesem wichtigen Schritt in eine spannende Zukunft zu sein", sagte Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro.

Der Vereinsmitteilung zufolge wird New Balance künftig sämtliche Bayer-Teams, von den Nachwuchsmannschaften im Jungen- und Mädchenbereich über die Frauen-Bundesligamannschaft bis hin zum Profiteam der Männer ausstatten.

Das Abkommen, das laut "Bild" über fünf Jahre laufen soll, spült Bayer Leverkusen eine Menge Geld in die Kassen: Insgesamt rund 40 Millionen Euro soll die Werkself von New Balance kassieren.

Das Unternehmen, das 2024 mit 7,8 Milliarden US-Dollar einen neuen Rekord-Umsatz vermeldete, überweist dem Bericht zufolge einen Sockelbetrag von rund sieben Millionen Euro nach Leverkusen.

Hinzu kommen auf dem sportlichen Abschneiden Bayers basierende Bonuszahlungen, beispielsweise für Titelgewinne oder die Champions-League-Qualifikation.

Auch Adidas hatte sich um den Ausrüster-Deal mit dem Doublesieger der Vorsaison bemüht. Bereits im letzten Herbst soll aber die Entscheidung zugunsten von New Balance gefallen sein. Das Unternehmen hat seit Januar auch einen Sponsorenvertrag mit Bayer-Profi Jeremie Frimpong, der ebenfalls extrem gut dotiert sein soll.

Bayer Leverkusen: Lieferengpass führt zur Kündigung

Leverkusens bisheriger Ausrüster, das britische Unternehmen Castore, hatte lediglich zwei bis drei Millionen Euro pro Jahr an den Tabellenzweiten der Bundesliga gezahlt.

Die eigentlich noch bis 2027 datierte Zusammenarbeit konnte Bayer zum Ende der laufenden Spielzeit aufgekündigt, weil es im vergangenen Sommer zu Lieferengpässen beim Trikotverkauf gekommen war.

Die Popularität von Bayer Leverkusen hat durch die Erfolge der jüngeren Vergangenheit enorm zugenommen. Ein Gesicht des Vereins ist Nationalspieler Florian Wirtz. Der 21-Jährige schloss im Dezember einen persönlichen Millionen-Kontrakt mit dem Getränkehersteller PepsiCo ab.

Ob er Bayer über den Sommer hinaus erhalten bleibt, ist aber noch offen. Unter anderem der FC Bayern baggert an Wirtz.