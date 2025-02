1. FC Nürnberg in Transfer-Duell um HSV-Talent

IMAGO/Niklas Heiden

Omar Sillah (l.) wird den HSV im Sommer wohl verlassen

Auf einen Einsatz für die Profis vom Hamburger SV wartet Omar Sillah bislang noch vergeblich. Dabei machte der 21-Jährige in der Zweitvertretung der Rothosen mit 13 Treffer in 20 Regionalligapartien mächtig auf sich aufmerksam. Mit dem 1. FC Nürnberg und der SV Elversberg beschäftigen sich offenbar zwei Zweitligisten mit dem HSV-Talent.

Im Sommer 2023 wechselte Omar Sillah vom Bremenligisten FC Oberneuland in die U23 des Hamburger SV. Verlief die Regionalligasaison 2023/24 für den Mittelstürmer mit vier Treffern und einer Vorlage noch recht dürftig, bewies der 21-Jährige in der laufenden Spielzeit, dass er den Sprung in den Profifußball packen kann.

Mit 13 Toren in 20 Spielen ist die Stürmerkante mit 1,92m-Gardemaß der drittbeste Torjäger der Regionalliga Nord. Die teaminternen Torschützenliste führt der gebürtige Delmenhorster mit großem Vorsprung an. Trotz allem wartet der Youngster weiter auf seine erste Nominierung in den Kader der HSV-Profis.

1. FC Nürnberg und Elversberg zeigen Interesse am HSV-Talent

Seine Karriere in der 2. Bundesliga fortsetzen, könnte Sillah aber offenbar dennoch. Laut "Sky" beschäftigen sich mit dem 1. FC Nürnberg und der SV Elversberg gleich zwei Teams aus dem deutschen Unterhaus mit dem Knipser aus der Regionalliga, der in der Hafenstadt nur noch bis Ende Juni 2025 unter Vertrag steht.

Dass der Mittelstürmer über den Sommer hinaus beim Hamburger SV bleibt, sei aktuell ausgeschlossen, heißt es. Der 1. FC Nürnberg und die SV Elversberg könnten das Offensiv-Talent als Perspektivspieler verpflichten, steht bei beiden Klubs doch bereits fest, dass die jeweiligen Top-Torjäger den Verein verlassen.

Der Club muss dann ohne Stefanos Tzimas auskommen, der seine Karriere bei Brighton in der Premier League wird. Bei den Saarländern wird Fisnik Asllani nicht zu halten sein. Der Nationalspieler des Kosovos kehrt nach seiner Leihe zur TSG Hoffenheim zurück.