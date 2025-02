CR7 sticht NBA-Legenden und Tyson Fury aus

IMAGO/Balkis Press/ABACA

Kein Sport-Star kassierte 2024 mehr als Fußball-Ikone Cristiano Ronaldo

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo war im Kalenderjahr 2024 der Profi-Sportler, der mit Abstand am meisten Geld verdiente. Das geht aus dem Einnahmen-Ranking hervor, das vom Fachportal "Sportico" nun zum vierten Mal veröffentlicht wurde.

Cristiano Ronaldo ist und bleibt unangefochtener Kohle-König der Sport-Welt. Recherchen des Portals "Politico" zufolge verbuchte der Portugiese im vergangenen Jahr Einnahmen in Höhe von sage und schreibe 260 Millionen US-Dollar.

Den Großteil seines Geldes verdiente CR7 dank seines Arbeitgebers. Der saudische Klub Al Nassr zahlte dem Superstar von Januar bis Dezember 2024 angeblich 215 Millionen US-Dollar. Weitere Sponsorenverträgen und Einnahmequellen brachten ihm zusätzliche 45 Millionen US-Dollar.

Tyson Fury kassiert Vermögen für zwei Box-Kämpfe

Auf Platz zwei der Geld-Rangliste liegt Basketball-Superstar Stephen Curry. Der Scharfschütze der Golden State Warriors bekam vom NBA-Klub zwar "nur" ein Gehalt von 53,8 Millionen US-Dollar ausgezahlt. Weil Curry aber gleichzeitig das Gesicht von zahlreichen anderen Marken ist, unter anderem das des Sportartikel-Giganten "Under Armour", flossen abseits des Sports noch weitere 100 Millionen US-Dollar in seine Tasche.

Komplettiert wird das Treppchen von Box-Superstar Tyson Fury, der vor allem von seinen beiden Kämpfen gegen Oleksandr Usyk in Saud-Arabien profitierte. Zwar notierte der "Gypsy King" lediglich sieben Millionen US-Dollar an Sponsoren-Einnahmen, seine beiden Auftritte im Ring ließ er sich von den Scheichs dafür mit sage und schreibe 140 Millionen US-Dollar entlohnen.

Entgegengesetzt ist die Verteilung auf den Plätzen vier und fünf. Hier rangieren Fußball-Star Lionel Messi und Basketball-Idol LeBron James. Der Argentinier bekam von MLS-Klub Inter Mailand ein Gehalt von 60 Millionen US-Dollar, von seinen Sponsoren weitere 75 Millionen. James wiederum kassierte von den Lakers 48,2 Millionen, von seinen weiteren Partnern wie zum Beispiel "Nike" satte 85 Millionen.

So wurde das Einnahmen-Ranking berechnet

Bei der Berechnung der Einnahmen aus dem Kalenderjahr 2024 berücksichtige "Sportico" laut eigenen Angaben unter anderem Boni und Gehaltsveränderungen, wenn wie in der Bundesliga nicht in einer Jahresliga gespielt wurde.

Nicht berücksichtigt wurden dagegen Abfindungszahlungen. Einnahmen aus privaten Investments (Immobilien, Aktien, etc.) wurden zudem auch nicht einkalkuliert. Laut eigenen Angaben führte "Sportico" mehr als 40 Interviews mit Sportbusiness-Insidern, um am Ende auf valide Werte zu kommen.

Eine weibliche Athletin ist in der Top 100 wie im vergangenen Jahr nicht zu finden. Tennis-Spielerin Coco Gauff hat hier die Nase mit Einnahmen in Höhe von 30,4 Millionen US-Dollar vorn. Auf Platz 100 des Rankings liegt NFL-Star Daniel Jones mit Einnahmen in Höhe von 37,5 Millionen US-Dollar.

Die Top 10 der Großverdiener 2024 im Überblick:

1. Platz: Cristiano Ronaldo (Fußball/Gehalt 215 Mio./Sponsoren 45 Mio.) - 260 Mio. US-Dollar

2. Platz: Stephen Curry (Basketball/53,8/100) - 153,8 Mio.

3. Platz: Tyson Fury (Boxen/140/7) - 147 Mio.

4. Platz: Lionel Messi (Fußball/60/75) - 135 Mio.

5. Platz: LeBron James (Basketball/48,2/85) - 133,2 Mio.

6. Platz: Neymar (Fußball/108/25) - 133 Mio.

7. Platz: Oleksandr Usyk (Boxen/120/2) - 122 Mio.

8. Platz: Karim Benzema (Fußball/108/8) - 116 Mio.

9. Platz: Kylian Mbappé (Fußball/85/25) - 110 Mio.

10. Platz: Jon Rahm (Golf/85,8/20) - 105,8 Mio.