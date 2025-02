Schlechte Tah-Nachrichten für den FC Bayern

IMAGO/Christian Schroedter

Jonathan Tah wechselt wohl nicht zum FC Bayern

Korb für den FC Bayern? Nationalspieler Jonathan Tah von Bayer Leverkusen hat sich angeblich gegen einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister entschieden.

Wie "Mundo Deportivo" aus Spanien berichtet, zieht es den 29 Jahre alten Nationalspieler stattdessen zum FC Barcelona. Die Sportzeitung beruft sich in ihrer Meldung auf dem Spieler nahestehende Quellen. "Tah entscheidet sich für Barca", war am Donnerstag in großen Buchstaben auf der Titelseite des Blattes zu lesen.

Demnach sei der Wechsel Jonathan Tahs in die katalanische Metropole zwar noch nicht in trockenen Tüchern. Es sei jedoch zeitnah ein Treffen mit Barca-Verantwortlichen angesetzt, um den Deal zu finalisieren, heißt es. Die Offerten anderer Klubs, der FC Bayern wird in diesem Zusammenhang explizit genannt, habe Tah abgelehnt. Barca müsse noch entscheiden, welcher Innenverteidiger den Verein im Gegenzug verlassen soll.

Tahs Vertrag bei Bayer Leverkusen läuft im Sommer aus, er ist also ablösefrei zu haben. Eine Verlängerung bei der Werkself hatte der frühere HSV-Profi in den letzten Monaten mehrfach öffentlich ausgeschlossen.

Keine Einigung zwischen FC Bayern und Bayer Leverkusen im Sommer

Nichtsdestotrotz warb Sportchef Simon Rolfes unlängst noch einmal um Tah. "Für Jona ist die Tür bei uns offen, und das weiß er. Natürlich ist die Situation so, dass der Vertrag ausläuft und er im Normalfall geht", sagte Rolfes bei "Sky", "aber im Fußball ändern sich auch manchmal Sachen."

Tah wollte Leverkusen bereits im vergangenen Sommer verlassen, damals war er sich dem Vernehmen nach mit dem FC Bayern einig.

Die Münchner wollten in letzter Konsequenz aber Bayers Ablöseforderung nicht erfüllen. Es soll um rund fünf Millionen Euro Differenz in den Vorstellungen der beiden Klubs gegangen sein.

Bayer hatte 2015 rund neun Millionen Euro für Tah an den HSV überwiesen, sein aktuelle Marktwert wird auf 30 Millionen Euro taxiert. Der gebürtige Hamburger steht bei 386 Pflichtspielen (16 Tore, 13 Vorlagen) für die Werkself.