Medien: Kriselnder Top-Klub denkt über Terzic nach

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Landet Ex-BVB-Trainer Edin Terzic bei den Spurs?

Seit seinem BVB-Abgang im Sommer 2024 ist es um Edin Terzic zwar nicht ruhig geblieben, eine richtig konkrete Spur zu einer möglichen neuen beruflichen Aufgabe gab es aber nicht. Das könnte sich jetzt ändern, denn angeblich denk ein kriselnder englischer Top-Klub über eine Verpflichtung des früheren Dortmunders nach.

An Gerüchten um die Zukunft von Ex-BVB-Trainer Edin Terzic mangelte es in den letzten Wochen und Monaten nicht. Mal wurde er mit einem Engagement in Rom in Verbindung gebracht, mal mit einem bzw. mehreren Jobs in England und bei einer Gelegenheit sogar mit einem Posten beim iranischen Klub Persepolis. Geworden ist aus einer dieser angeblichen Möglichkeiten bekanntlich nichts. Stand heute ist der 42-Jährige immer noch auf Jobsuche.

Eine Tür könnte sich für Terzic allerdings bald in der Premier League öffnen. Das zumindest berichtet das Portal "TeamTalk".

Dort heißt es, dass der ehemalige BVB-Coach einer der Kandidaten ist, die von Tottenham Hotspurs Bossen als potenzielle Nachfolger für Ange Postecoglou in Betracht gezogen werden.

Chance für Ex-BVB-Coach Terzic? Tottenham Hotspur taumelt

Der aktuelle Spurs-Coach ist nach einer bislang enttäuschenden Saison schwer angezählt. Innerhalb von nur vier Tagen verabschiedete sich das Team unter seiner Leitung zuletzt aus dem Liga-Pokal und dem FA-Cup. In der Premier League läuft es zudem seit Monaten katastrophal. Dort rangieren die Londoner mit nur 27 Punkten nach 24 Spielen auf Platz 14. Nur zehn Zähler sind es bis zu den Abstiegsplätzen, 14 dagegen bis nach Europa.

Noch soll Spurs-Besitzer Daniel Levy alle Hebel in Bewegung setzen, um Postecoglou irgendwie im Amt halten zu können. Parallel laufen "TeamTalk" zufolge im Hintergrund aber auch Vorbereitungen für den Fall der Fälle. Sollte dieser eintreten, haben die Spurs eine Kandidatenliste zur Hand, auf der unter anderem der Name von Edin Terzic stehen soll.