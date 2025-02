Formtief zur Unzeit! Knallhart-Ansage vom Dynamo-Boss

IMAGO/Oliver Mueller

Thomas Brendel ist Sportchef bei Dynamo Dresden

Als Tabellenführer in der 3. Liga beging Dynamo Dresden vor knapp sechs Wochen den Jahreswechsel, wies bereits ein ordentliches Sechs-Punkte-Polster auf den Relegationsplatz auf. Zuletzt zeigte die Formkurve allerdings klar nach unten, weshalb die Rückkehr in die 2. Bundesliga wieder ernsthaft in Gefahr ist. SGD-Sportchef Thomas Brendel schlägt Alarm.

Dynamo lies in den letzten vier Partien in der 3. Liga satte acht Punkte liegen, verlor unter anderem am vergangenen Spieltag bei Aufsteiger VfB Stuttgart II mit 1:2. Leisten sich die Sachsen am kommenden Sonntag gegen 1860 München den nächsten Punktverlust, könnte der direkte Aufstiegsplatz fürs Erste futsch sein.

"Vier von zwölf Punkten entspricht nicht unseren Ansprüchen. So ein Schnitt reicht nicht, um vorn dabei zu bleiben. Das muss uns bewusst sein", nahm Thomas Brendel, Geschäftsführer Sport bei den Dresdnern, kein Blatt vor den Mund.

Schon in der vergangenen Saison war Dynamo in der Rückrunde die Puste im Aufstiegsrennen ausgegangen. Damals stand die SGD ebenfalls lange Zeit auf einem direkten Aufstiegsplatz, holte in der gesamten Rückserie aber nur noch 22 Punkte in 19 Spielen.

1860 München kommt als 14. nach Dresden

Brendel zeigte sich zugleich überzeugt davon, dass das Dresdner Team im kommenden Heimspiel gegen die Münchner Löwen wieder entschlossener auftreten wird: "Die Mannschaft ist genauso wenig zufrieden, wie wir. Und gewillt, das wieder wettzumachen."

Grundsätzlich stellte der 48-Jährige vor dem Duell der ehemaligen Bundesligisten am Sonntagabend die Charakterfrage: "Wenn du bei Dynamo Dresden spielst und auf einem Aufstiegsplatz bleiben willst, musst du jede Woche Widerstände brechen. Es wird sich zeigen, ob wir das wieder können…"

Im Gegensatz zu Dynamo Dresden hat sich 1860 längst wieder aus dem Aufstiegsrennen in der 3. Liga verabschiedet und rangiert aktuell nur auf dem unbefriedigenden 14. Tabellenplatz.