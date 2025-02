VfB Stuttgart gibt Undav-Update

IMAGO/Moritz Mueller

Deniz Undav kann gegen den VfL Wolfsburg auflaufen

Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart kann im Bundesligaspiel am Samstag (15:30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg Nationalspieler Deniz Undav einsetzen.

Der 28-Jährige fehlte zu Wochenbeginn mit einem Infekt. Hoeneß geht aber davon aus, dass Undav einsatzfähig ist.

"Ihm geht es wieder gut, da ist das Fragezeichen am kleinsten", sagte Hoeneß am Donnerstag über seinen Angreifer. Natürlich habe Undav nach längeren Verletzungs- und Krankheitspausen in dieser Saison "noch nicht den Rhythmus. Das war alles noch nicht so rund. Aber jetzt bleibt er hoffentlich gesund. Der Junge hat sofort Wirkung und das ist wichtig für uns."

Undav hat in der Liga in 15 Spielen bislang sieben Tore erzielt. Im Pokal schoss er den VfB zuletzt gegen Augsburg (1:0) ins Halbfinale.

Fraglich ist bei Stuttgart dagegen noch der Einsatz von Nikolas Nartey und Jacob Bruun Larsen, die ebenfalls gesundheitliche Probleme haben. Ausfallen wird neben den Langzeitverletzten Dan-Axel Zagadou und El-Bilal Touré nach wie vor der angeschlagene Ameen al-Dakhil.