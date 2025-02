Auf dem Weg zum Weltstar? Bayern-Ikone staunt über Olise

IMAGO/Daniel Weir

Michael Olise hat auch gegen Celtic für den FC Bayern abgeliefert

Trotz großer spielerischer Dominanz brauchte der FC Bayern im Playoff-Hinspiel der Champions League gegen Celtic (2:1) am Mittwoch einen genialen Moment von Michael Olise, um die Partie an sich zu reißen. Der ehemalige Münchner Owen Hargreaves kann über die Entwicklung des Flügelstürmers nur staunen.

"Er ist zum ersten Mal in der Champions League, das ist ein gewaltiger Sprung von Crystal Palace. Schon dort hat er es brillant gemacht - aber den Schritt zu Bayern München so zu schaffen - alle Anerkennung", sagte Hargreaves gegenüber "TNT Sport".

Vorausgegangen war ein weiterer Gala-Auftritt von Michael Olise in der Königsklasse. Der französische Offensivspieler hatte die Mannschaft von Vincent Kompany gegen Celtic mit einem Traumtor auf Kurs gebracht. Nach nur einem halben Jahr beim FC Bayern ist der 23-Jährige längst unverzichtbar.

Hargreaves befand, der Sommer-Neuzugang sei in Glasgow zusammen mit Mittelfeld-Regisseur Joshua Kimmich der beste Mann auf dem Feld gewesen. Auch von sport.de erhielt er in der Einzelkritik die Bestnote 1,5.

FC Bayern zahlte dicke Ablöse für Michael Olise

In den kommenden Jahren könnte Olise sogar den Schritt zum absoluten Weltstar schaffen, denkt Hargreaves. "Wenn er es will, kann er einer der besten Spieler der Welt sein", so der 44-Jährige.

"Er hat starke Konkurrenz: Leroy Sané, Kingsley Coman, Serge Gnabry, Jamal Musiala - das sind alles Top-Spieler", zählte der 42-fache englische Nationalspieler auf. "Aber er hat diese Ruhe vor dem Tor, die wirklich einzigartig ist. Ich glaube, das passt wunderbar in diese Mannschaft des FC Bayern."

Olise war im Sommer für rund 53 Millionen Euro von Crystal Palace zum FC Bayern gewechselt. Sein üppiges Preisschild wirkt inzwischen längst wie ein Schnäppchen.

Wettbewerbsübergreifend steht der Flügelspieler bei elf Toren und zwölf Vorlagen in 32 Einsätzen - eine Spitzen-Quote. Regelmäßig war Olise in den letzten Wochen der Fixpunkt in der Bayern-Offensive. Selbst Jamal Musiala stellte er zuletzt mehrfach in den Schatten.