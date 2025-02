Bayern-Leihgabe lässt Rückkehr offen

IMAGO/Mutsu Kawamori

Bryan Zaragoza ist vom FC Bayern nach Osasuna verliehen

Nur ein halbes Jahr verbrachte Bryan Zaragoza beim FC Bayern, ehe der Rekordmeister den Flügelspieler im Sommer zurück in seine spanische Heimat verlieh. Noch ist anscheinend nicht ausgemacht, ob der 23-Jährige überhaupt nach München zurückkehren wird.

"Ich bin mir noch nicht sicher, was passieren wird. Ich konzentriere mich darauf, die Saison mit Osasuna zu beenden", sagte Bryan Zaragoza bei "DAZN" über seine Zukunft.

"Ich würde gerne in Spanien spielen, so wie ich es jetzt tue, aber wenn ich nach Deutschland zurückkehren muss, ist das auch ein großer Schritt für mich und das würde ich auch gerne tun", kommentierte die Leihgabe des FC Bayern seine Optionen.

Fest steht, dass die Münchner bei Zaragoza die Hand drauf haben. Das Leihgeschäft mit dem spanischen Erstligisten beinhaltet Berichten zufolge keine Kaufoption, eine mögliche Ablöse müsste also zwischen den Parteien ausgehandelt werden.

Wie die Tendenz an der Säbener Straße aussieht, ist aktuell noch unklar. Der FC Bayern hatte sich in der vergangenen Saison frühzeitig die Dienste des Tempodribblers gesichert. Ursprünglich sollte Zaragoza allerdings erst im Sommer vom FC Granada an die Isar wechseln.

Spannungen mit Tuchel beim FC Bayern

Eine plötzliche Verletzungsmisere führte allerdings im Januar 2024 zum Umdenken. Letztlich zog man den Transfer um sechs Monate vor. Doch die Hoffnung, dass der Spanier seine Qualitäten unmittelbar einbringen würde, erfüllte sich nicht.

Zaragoza, der weder Deutsch noch Englisch sprach, hatte große Mühe, in der Bundesliga einen Fuß auf den Rasen zu bekommen. Das Verhältnis zum damaligen Cheftrainer Thomas Tuchel galt als schwierig, die Kommunikationsschwierigkeiten taten ihr Übriges.

Schon in Laufe der Hinrunde hatte der 23-Jährige über seine Zeit beim FC Bayern geklagt. "Es ist nicht so, dass ich eine schlechte Zeit hatte, aber mir wurden viele Dinge versprochen, die nicht eintrafen. Ich habe viel Zeit gebraucht, um mich anzupassen. Es war ein anderes Land, eine andere Sprache, anderes Essen, eine andere Liga. Ich konnte mich in einem Monat nicht anpassen", sagte Zaragoza damals.