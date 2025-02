Effenberg plädiert für DFB-Comeback von Goretzka

IMAGO/Daniel Weir

Beim FC Bayern wieder wichtig: Leon Goretzka

Leon Goretzka stand beim FC Bayern zu Saisonbeginn schon auf dem Abstellgleis. Doch trotz schlechter Perspektive blieb der Mittelfeldmann in München und hielt sich stets für Einsätze bereit. Mit Erfolg: Mittlerweile steht der 30-Jährige unter Trainer Vincent Kompany wieder regelmäßig auf dem Platz. Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg fordert daher gar seine Rückkehr ins DFB-Team.

Am Mittwochabend stand Leon Goretzka 90 Minuten für den FC Bayern auf dem Rasen - und das nicht als Rotationsspieler in einem Bundesliga-Match gegen einen beliebigen Underdog, sondern in den Champions-League-Playoffs gegen Celtic.

Dass der deutsche Rekordmeister in Schottland mit 2:1 (1:0) gewann, war auch dem Mittelfeld-Routinier zu verdanken. Goretzka stellte sich in den Dienst der Mannschaft und stopfte viele Löcher vor der Abwehr.

Von sport.de wurde die Leistung des gebürtigen Bochumers mit einer soliden Note bedacht.

Auch Stefan Effenberg war von Goretzkas Darbietung im Celtic Park durchaus angetan.

"Für die Partie bei den körperbetont spielenden Schotten war er auch genau der Richtige. [...] Er ist groß, hat die Physis, ist zweikampfstark, geht keinem Duell aus dem Weg, hat starke Qualitäten beim Spiel im Strafraum", lobte der frühere Münchner in seiner "t-online"-Kolumne.

Seinen verbesserten Status habe sich Goretzka "erarbeitet", hob Effenberg hervor: "Er hat bewiesen, was für ein herausragender Profi er ist, hat sich nie hängen lassen, sich nie beklagt, sondern immer auf dem Platz geantwortet, ob im Training oder im Spiel, hat Charakter gezeigt. So einen Spieler wünscht sich jeder Trainer."

Goretzka-Rückkehr in das DFB-Team? Effenberg dafür!

Würde es nach Effenberg gehen, dann hätte sich der erfahrene Antreiber auch eine neue Bewährungschance in der DFB-Auswahl verdient.

"Goretzka hat sich bei den Bayern zum Stammspieler gekämpft – und ein Stammspieler der Bayern sollte eigentlich auch immer ein Kandidat für die Nationalmannschaft sein", stellte er klar.

Mehr noch: "Wenn es ihnen bei der DFB-Elf mit dem Leistungsprinzip wirklich ernst ist – und das war es ihnen bis jetzt unter Nagelsmann –, dann müssen sie für die kommenden Länderspiele Ende März auf jeden Fall über Goretzka nachdenken und ihn zurückholen."