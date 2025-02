Matthäus: FC Bayern zu "100 Prozent" Meister, wenn ...

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Justin Deronde

Lothar Matthäus blickt auf den Bundesliga-Kracher zwischen Bayer Leverkusen und FC Bayern voraus

Am Samstagabend (18:30 Uhr) kommt es in der Bundesliga zum absoluten Topspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus legt sich fest, dass den Münchnern im Falle eines Sieges die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen sein wird.

Mit acht Punkten Vorsprung geht der FC Bayern ins Kracher-Duell gegen den Titelverteidiger Bayer Leverkusen. In den vergangenen drei Partien kam die Werkself zweimal nicht über ein Unentschieden hinaus. Gegen die Münchner muss dringend ein Sieg her, um den Chance auf die zweite Meisterschaft der Vereinsgeschichte zu wahren.

Dass der Rückstand der Rheinländer inzwischen recht groß geworden ist, liege daran, dass Leverkusen zu oft eine komfortable Führung aus der Hand gibt, so Lothar Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne: "Bayer hat acht Punkte Rückstand, weil sie drei Mal einen 2:0-Vorsprung nicht über die Runden gebracht haben. In den beiden Spielen gegen Leipzig und gegen Kiel haben sie sieben Zähler liegengelassen."

FC Bayern: Meisterschaft mit einem Sieg entschieden?

Hätten sie die genannten Partien gewonnen, dann "wären sie auf Augenhöhe mit Bayern. Jede Mannschaft kann während einer Saison mal einen Sieg aus der Hand geben, aber Leverkusen ist es gleich drei Mal passiert", monierte der 63-Jährige weiter. Für Bayer Leverkusen sei die Partie gegen den Rekordmeister daher schon eine Art Endspiel.

"Leverkusen muss am Samstag gewinnen, um seine Chance zu wahren. Sollte das Spiel unentschieden enden, wäre die Meisterschaft zu 90 Prozent entschieden. Dann würde Bayern mit acht Punkten Vorsprung in den 23. Spieltag gehen.", erklärte er und legte nach: "Bei einem Sieg der Bayern wäre ihnen der Titel zu 100 Prozent sicher."

Zudem würden die Münchner mit einem Sieg in der BayArena ein "Ausrufezeichen setzen", so Matthäus: "Nach der vergangenen Saison und dem Aus im DFB-Pokal haben die Münchner noch etwas gutzumachen."