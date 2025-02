Noch ein Torwart-Juwel für den FC Bayern?

IMAGO/Mutsu Kawamori

Der FC Bayern soll Schlussmann Guillaume Restes unter die Lupe genommen haben

Auf der Torhüterposition ist der FC Bayern für die Gegenwart und Zukunft gut aufgestellt. Hinter Stammkeeper Manuel Neuer, der noch mindestens ein Jahr in München dranhängt, steht mit Jonas Urbig ein neuer "Kronprinz" bereit. Hinzu kommt mit Daniel Peretz ein weiterer junger Schlussmann. Umso überraschender, dass die Münchner noch einen talentierten Torwart beobachten sollen.

Knapp zehn Millionen Euro legte der FC Bayern im Januar auf den Tisch, um sich die Dienste von Jonas Urbig zu sichern. Der deutsche U21-Nationalspieler soll hinter Manuel Neuer, der seinen Vertrag an der Säbener Straße zuletzt bis 2026 verlängerte, behutsam aufgebaut werden und auch in der kommenden Saison bereits erste Einsätze bekommen.

Hinzu kommt mit Daniel Peretz ein weiterer Keeper, der hofft, langfristig in München die Rolle als Nummer eins übernehmen zu können. Und dann wäre da auch noch Alexander Nübel, der aktuell noch an den VfB Stuttgart ausgeliehen ist. Dass der deutsche Nationalspieler nach Beendigung der Leihe im Sommer 2026 noch einmal an der Isar aufschlägt, ist aber wohl eher unwahrscheinlich.

FC Bayern müsste tief in die Tasche greifen

Dennoch dürfte der FC Bayern zwischen den Pfosten kurz-, mittel- und langfristig gut aufgestellt sein. Die Gerüchte um ein Interesse am französischen Nachwuchskeeper Guillaume Restes kommt daher durchaus überraschend. Im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" heißt es, dass Scouts den 19-Jährigen vom FC Toulouse genau unter die Lupe nehmen.

Bei dem Traditionsklub aus der Ligue 1 ist der Youngster bereits Stammkeeper. Da der Juniorennationalspieler noch bis 2028 an den Verein gebunden ist, ruft Toulouse eine dementsprechend hohe Ablöse für sein Eigengewächs auf. Demnach wären wohl rund 18 Millionen Euro fällig, um Restes zu verpflichten, heißt es.

Dass der FC Bayern im kommenden Sommer eine solche Summe für einen weiteren Schlussmann auf den Tisch legt, ist laut "Bild" aber unwahrscheinlich. Auf dem Zettel des Bundesligisten steht das Juwel aber dennoch, heißt es.