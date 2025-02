"Dann ist Bayern für mich sicher Meister"

IMAGO/Hasan Bratic/DeFodi Images

Am Samstag treffen Leverkusen und Bayern aufeinander

Bundesliga-Spektakel am Samstagabend: Bayer Leverkusen empfängt im Topspiel der Liga den FC Bayern und ist eigentlich schon zum Siegen verdammt. Lothar Matthäus erklärt, was er sich von dem Spitzenspiel erwartet und was passiert, wenn der FC Bayern gewinnen sollte. Die Tipps der RTL-Experten sehen Sie oben im Video (öffnet sich im Artikelvorschaubild).

Die Bundesliga blickt mit Spannung auf das Topspiel Bayer 04 Leverkusen gegen den FC Bayern (Samstag, 18.30 Uhr im sport.de-LIVE-Ticker). Die Ausgangslage ist relativ eindeutig: Leverkusen hechelt dem Spitzenreiter mit acht Punkten Abstand hinterher.

Einen klaren Favoriten macht Lothar Matthäus im Vorfeld trotzdem nicht aus.

Leverkusen vs. Bayern: Matthäus tippt auf "offenes Spiel"

Der TV-Experte erwartet ein "absolut offenes Spiel", wie er RTL/ntv und sport.de im Interview erklärte.

"Ja, die Bayern haben zwar acht Punkte Vorsprung, aber sie haben auch in den letzten zwei Jahren in fünf Spielen gegen Bayer Leverkusen nicht mehr gewonnen. Von dieser Seite her ist es ein total offenes Spiel", so Matthäus.

Klar ist aber auch: "Leverkusen muss gewinnen, um die Chance zu bewahren, vielleicht Meister zu werden. Da sind es immer noch fünf Punkte."

Aber alles andere spreche für den FC Bayern im Verlauf der weiteren Saison. "Wenn sie diese acht Punkte Vorsprung noch am Samstagabend haben, dann ist Bayern München auch für mich sicher Deutscher Meister", legt sich der DFB-Rekordspieler fest.

Bayern-Sieg kontraproduktiv? Matthäus widerspricht

Neben der Meisterschaft ist der FCB auch noch in der Champions League im Rennen. Nach dem 2:1 im Hinspiel der Playoffs gegen Celtic ist die Tür für das Achtelfinale schon ein gutes Stück aufgegangene.

In der Vergangenheit entstand oft der Eindruck, dass dem FC Bayern bei einem vorzeitig entschiedenen Meisterschaftskampf auch international nicht mehr Top-Form erreichte.

Dass ein Erfolg gegen Leverkusen und eine Vorentscheidung im Meisterschaftsrennen kontraproduktiv sei, glaubt Matthäus indes nicht.

"Ich glaube, das lässt der FC Bayern in dieser Saison nicht zu", sagte Matthäus zu dieser These. Dies sei zwar "häufig passiert", "aber ich habe das Gefühl, dass alle Spieler mitziehen, dass alle Spieler wollen, dass der Verein wieder zusammengewachsen ist."

Und dieses Zusammenwachsen im Klub sei "die große Stärke des FC Bayern in dieser Saison".