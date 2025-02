Dieser Stürmer-Deal könnte Bayern richtig schmerzen

IMAGO/FEP

Jonathan David steht angeblich beim FC Bayern auf der Liste

Mit Jonathan David von OSC Lille kommt im Sommer ein Stürmer ablösefrei auf den Markt, dessen Quote in der Ligue 1 der halben europäischen Fußballprominenz den Kopf verdrehen soll. Zu den Interessenten sollen auch Tottenham Hotspur und der FC Bayern gehören. Für Letzteren könnte ein Wechsel Davids nach London bittere Auswirkungen haben.

25 Jahre, 104 Tore und 27 Vorlagen in 218 Pflichtspielen für OSC Lille und 31 Tore in 59 Länderspiele für die kanadische Auswahl: Jonathan Davids Torquote und der Umstand, dass sein Vertrag in Frankreich im Sommer endet, sorgen dafür, dass der Angreifer allerorts Begehrlichkeiten wecken soll. Auch für den FC Bayern sei der Goalgetter "ein Topspieler", urteilt "Bild"-Fußballchef Christian Falk im Podcast "Bayern Insider". Allerdings könnte ein anderer Klub, der im Poker um David mitmischen soll, den Münchnern eine schmerzhafte Transferpleite zufügen.

Tottenham Hotspur, das der spanischen "Sport" zufolge ein "erhebliches finanzielles Angebot" an die Vertreter des Spielers herangetreten sein soll, soll zu den Klubs zählen, die dem FC Bayern bei einem möglichen Poker um David mächtig Paroli bieten könnten, heißt es im "Bayern Insider".

FC Bayern würde "in die Röhre schauen"

Damit aber nicht genug: Falk und sein Reporter-Kollege Heiko Niederer bringen zudem ein Szenario ins Spiel, das für den deutschen Fußball-Rekordmeister richtig bitter werden könnte. Sollten die Spurs das Rennen um David machen, würde es demnach eher unwahrscheinlich werden, dass man den derzeit vom FC Bayern geliehenen Mathys Tel für rund 60 Millionen Euro fest verpflichtet.

Eine Summe, die man in der bayerischen Landeshauptstadt sicher gerne kassieren würde. Der FC Bayern würde dann "in die Röhre schauen", urteilt Falk.

Zuletzt hatte Tottenham-Coach Ange Postecoglou noch angedeutet, dass man eine feste Verpflichtung plane: "Er wird ein Tottenham-Spieler sein, das wird er in den kommenden Monaten zeigen. Ich habe ihn nicht nur für sechs Monate hergeholt", so Postecoglou auf der Pressekonferenz vor dem Ligapokal-Kracher gegen den FC Liverpool (0:4).