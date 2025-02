Eberl gibt Kimmich-Update: FC Bayern will "Sack zuziehen"

IMAGO/Kirchner-Media/Thomas Haesler

Max Eberl äußerte sich zur Zukunft von Joshua Kimmich

Joshua Kimmich steht offenbar kurz vor einer Verlängerung beim FC Bayern. Das ließ Sportvorstand Max Eberl durchblicken.

"Wir wissen genau, was wir wollen, Josh weiß, was wir wollen. Jetzt hoffe ich auch, dass wir das über die Ziellinie bringen", sagte Eberl vor dem Bundesliga-Topspiel bei Bayer Leverkusen am Samstag bei "Sky".

Einen Tag nach der wegweisenden Vertragsverlängerung mit Offensivjuwel Jamal Musiala bis 2030 hoffe er, "dass wir den nächsten Sack zuziehen können".

Neben Musiala hatten bereits Torwart Manuel Neuer und Linksverteidiger Alphonso Davies ihre Verträge verlängert. "Wir haben peu à peu unsere Arbeit gemacht. Mit Joshua haben wir sehr gute Gespräche geführt. Wir haben mit den Verlängerung klar gezeigt, was unsere Idee ist", betonte Eberl.

Kimmichs Vertrag beim FC Bayern läuft am Saisonende aus.

Bereits in der vergangenen Woche hatte Eberl angedeutet, dass die Zeichen auf Verlängerung stehen. "Es sieht gut aus", gab der ehemalige Gladbach-Boss auf der SPOBIS Conference in Hamburg vielsagend zu Protokoll.

Für ein "sehr gut" reiche es aktuell aber nicht, weil "noch nichts unterschrieben ist". Eine Deadline wolle er dem Kapitän der deutschen Nationalmannschaft aber nicht geben, auch wenn die Münchner nicht "bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag warten" wollen.

Ausland eine Option für Kimmich?

Ein Selbstläufer werde die Kimmich-Verlängerung allerdings nicht, berichtete die "Bild" zuletzt. Der 30-Jährige spreche mit anderen europäischen Top-Klubs. Dem FC Barcelona wird immer wieder Interesse nachgesagt.

Geht es nach dem ehemaligen Bundestrainer Joachim Löw oder Sky-Experte Dietmar Hamann sollte Kimmich die Bundesliga verlassen. Ein Auslandsengagement könne eine wichtige Erfahrung sein.

Am Freitag hat der FC Bayern die Verlängerung von Jamal Musiala bis 2030 verkündet. Der 21-Jährige soll in München Berichten zufolge künftig rund 25 Millionen Euro pro Jahr verdienen.